Cambdridge Analytica'nın Facebook üzerinden anket ile kişilerin ve arkadaşlarının detaylı verilerini toplayarak buna göre seçmen profili oluşturması, daha sonra kişilere özel reklamlarla seçimi manipüle etmesi iddiaları teknoloji dünyasında büyük bir kriz yarattı. Öyle ki, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Enerji ve Ticaret Komitesi'ne ifade verecek.
ZUCKERBERG'İN İFADESİ OLUMLU
ABD Kongresi, aslında Çarşamba günü gerçekleşecek ifadenin metnini, dün erkenden paylaştı ve ben de metni yorumladım. Genel olarak özür dilemenin ötesine geçerek doğru adımlar atacağını taahhüt eden Facebook, bende bu krizden çok kan kaybetmeden çıkabilir düşüncesi yarattı. Ancak halka açık şirketlerde bu tip konular daha acımasız sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Sonuçta Facebook daha erken önlem alabilir, Cambdridge Analytica'nın verileri silmesi için daha etkin bir yöntem izleyebilirdi. Şimdi kurucusunun kendi şirketindeki görevini bırakmak zorunda kalması gündemde.
İletişim dünyasında, tıpkı hayatta olduğu gibi krizsiz ortam yok. Yeni bir kriz gelene kadar da en büyüğünün başınıza geldiğini düşünürsünüz, bu son derece normal. Facebook halen bu krizle uğraşırken, bünyesindeki yansımaları da krizi büyüteceğe benziyor.
WHATSAPP SÖZCÜSÜ DOĞRULADI: BİLGİ PAYLAŞILIYOR
Şirketin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bir yetkilisi Hindistan'ın en büyük bağımsız ajanslarından PTI'ya verdiği bir röportajda, uygulamanın ne gibi bilgiler topladığını açıkladı.
Buna göre, WhatsApp çok az bilgi topluyor ve her mesajı uçtan uca şifreliyor. Sözcü, basındaki haberlerin aksine şirketin kimlerle mesajlaştığımız bilgisini saklamadığını belirtiyor.
Kısa süre önce UPI ödeme desteğini bünyesine taşıyan WhatsApp, kullanıcıların sanal ödeme adresi (VPA) üzerinden para göndermesini sağlıyor. WhatsApp ile para gönderildiğinde ödeme servis sağlayıcıları (PSP) bu bilgiyi arkaplanda alıyor ve UPI üzerinden işlemi gerçeleştiriyor.
ÖDEME BİLGİLERİ HEM FACEBOOK'A HEM DE DIŞARIYA
WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesine göre, ödeme yapıldığında işlem bilgisi, yani tarihi, saati, frekansı ve alıcının VPA'sı üçüncü taraflarla ve Facebook'la paylaşılabiliyor. İşin enteresan yanı, sözcü, hem üçüncü taraf hem de Facebook ile bu bilgilerin paylaşıldığını doğruladı.
Elbette bu verilerin kötüye kullanıldığı anlamına gelmiyor ama gündemdeki krize bakarsak, bunun iyiye yorumlanmayacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Zuckerberg'in gitmesinden yana olanların elini güçlendireceği ise kesin.
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