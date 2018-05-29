WhatsApp’ın iOS için yayınladığı 2.18.60 sürümüyle birlikte bazı iPhone kullanıcıları birbirleriyle toplu sesli görüşmeler yapabilmeye başladı. Test aşamasında olan ve bazı kullanıcılara denetilen özelliğin, tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşması için ise biraz daha beklenmesi gerekeceği tahmin ediliyor.

WHATSAPP’TA KRİTİK HATA!

Android cephesinde ise WhatsApp 2.18.160 numaralı beta sürümü akıllı telefonlara tüm mesajların okundu olarak işaretlenmesine olanak tanıyor. Ekranın sağ üst bölümündeki üç nokta tuşuyla ulaşılabilen bu özelliğin yanı sıra, tüm sohbetlerin arşivlenmesi de mümkün kılındı.