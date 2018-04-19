Dünyanın en büyük özgür bilgi kaynaklarından Wikipedia, kâr amacı gütmeden bağımsız kalmaya devam edebilmek için okuyucularının bağışına ihtiyaç duyuyor.

Wikipedia’dan yapılan açıklamada, 20 Nisan’da başlatılacak bağış kampanyası için okuyucuların desteği istendi. Ortalama 10 euro değerinde bağışlarla sürdürülen özgür ansiklopedi, “Bu yazıyı okuyan herkes 2 euro verse, Wikipedia’yı yıllarca geliştirebiliriz” dedi ve ekledi: “Perşembe günü sizden istediğimiz tek şey bir kahvenizin ücreti.”

Wikipedia’nın bir öğrenme yeri olduğunun ve reklamların oraya ait olmadığının belirtildiği bildiride, ansiklopedinin ticari bir girişime dönüşmek zorunda kalmasının dünya için büyük bir kayıp olacağı vurgulandı.

29 Nisan 2017 tarihinden bu yana Türkiye'den Wikipedia'ya erişilemiyor.