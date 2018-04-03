HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Metin Yıldız, “Özveriyle sabahlara kadar çalıştık” derken, Wilma Elles “Kışa denk gelen çekimlerde donacağım diye çok korktum, bildiğim bütün duaları okudum” diye konuştu.

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