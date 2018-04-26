HT SPOR | MURAT AĞCA
Avustralya'da ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanan yıldız raket Caroline Wozniacki, TEB BNP Paribas İstanbul Cup için yeniden Türkiye’ye geldi. Danimarkalı tenisçi, kariyerine ve geleceğe ilişkin her şeyi Habertürk'ten Murat Ağca'ya anlattı.
İstanbul’da 2014 yılında şampiyonluk yaşamıştın. 2018’de de seni şampiyon olarak görebilecek miyiz?
Umarım! Bu sezon, toprak kortta ilk kez oynuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tabii ki gidebildiğim yere kadar gitmeye çalışacağım.
Miami’de seyirciyle problemler yaşadın. (Ailesinin ölüm tehditleri aldığı iddiası) Bu konu hakkında ne söylemek istersin?
Evet, ben söylenilmesi gerekenleri söyledim. Sadece yaşanan şeyleri geride bırakmak istiyorum. İyi ki teniste bunlar fazla yaşanmıyor. Tenis herkese hitap ediyor. Bizim işin pozitif tarafına odaklanmamız gerek.
Avustralya Açık’ı kazanmak ve 1 numara olmak nasıl bir duygu?
Gerçekten çok iyi bir kariyerim oldu ve elde ettiğim başarıların hepsiyle gurur duyuyorum. Kariyerimi noktaladığımda iyi işler yaptığımı kendime söyleyebileceğim. Ama tabii ki dünya 1 numarası olmadan önce grand slam kazanmamıştım. ‘Dünya 1 numarasısın ama bir grand slam kazanmadın’ deniyordu. Şimdi basın toplantılarına gittiğin zaman artık kimse bana bu soruyu soramıyor! Kariyerimdeki eksik şeylerden bir tanesiydi ve şimdi artık üzerimde hiçbir baskı yok.
Grand slam şampiyonluğundan sonra hayatında neler değişti?
Dürüst olmak gerekirse çok fazla bir şey değişmedi. Ama şöyle bir gerçek var, en üst sıralarda yer almak ve daha çok medya ilgisi. Tabii arada bir evimde şampiyonluk kupasına bakmak gerçekten güzel bir duygu. Bu, bir gün tenisi bıraktığımda gerçekten çok gurur duyacağım bir şey ama şimdi kariyerinizin ortasındayken odaklandığınız tek şey daha iyi tenis oynayabilmek.
2017’den itibaren bambaşka bir Wozniacki izliyoruz. Neye bağlıyorsun?
2016 yılında sakatlıklarım oldu. Önemli olan sağlıklı olmak. Sağlıklı olduğunuz zaman iyi antrenman yapabiliyorsunuz ve o zaman da üst düzey tenis sergileyebiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıla baktığınız zaman bence müthiş bir yıldı. Singapur’da WTA Championships’i kazanarak bitirdim ve bu yıla da gayet iyi bir başlangıç yaptım. Umarım bu yılı da sağlıklı ve iyi geçiririm.
İlk grand slam şampiyonluğu nişanlanmandan sonra geldi. Başarına pozitif bir katkısı oldu mu?
Katkısı oldu tabii ki. Gerçekten kendisi pozitif bir kişi son derece olumlu. Hayatıma da çok ciddi olumluluk katıyor. Oldukça sakin birisi ve profesyonel bir sporcu olmanın ne demek olduğunu iyi biliyor. Hem tenis hakkında hem spor hakkında çok güzel konuşmalarımız oluyor. Kort dışında da böylesine istikrarlı mutlu bir hayatınızın olması size katkıda bulunuyor. Ve o iki hafta boyunca da bana gerçekten çok katkısı oldu.
WTA Championship’e 1 numara olarak gelen Caroline ile 2018’de 1 numara olan arasında ne fark var?
Çok fazla şey değişti. O zamana kıyasla daha iyi bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. O zamanlar çok gençtim. 1 numara oldum ve gerçekten fazla tadını çıkaramadım. Şimdi daha iyi sindiriyorum. Avustralya’da çok daha rahattım. En iyiler arasına girmek için çok çalıştım. Bu bir yolculuk. İnişler çıkışlar olacaktır ama önemli olan sürekli çaba göstermek.
''FEDERER GERÇEK BİR FENOMEN''
“Bence Roger Federer'in yapmış olduğu şey müthiş. Olağanüstü bir şampiyon. Tam bir fenomen diyebiliriz. Onu ve Rafael Nadal'ı böylesine üst düzey tenis oynayabiliyorken görmek harika bir duygu. Bu rekabetin hala sürmesi olağanüstü. Şunu görebiliyorsunuz, her zaman gelişmek mümkün. Tıpkı Roger’ın yaptığı gibi. Bu gerçekten etkileyici. Onun bu kadar uzun süre oynaması benim de o kadar uzun süre oynayacağım anlamına gelmiyor.”
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