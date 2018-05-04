Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlarını Birleşik Krallık başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde satmaya hazırlanıyor. CK Hutchison ile anlaşan Xiaomi’nin cihazları ilk etapta Three UK operatörü üzerinden İngiltere’de satılacak, sonrasındaysa A.S Watson mağazaları’nın bulunduğu Avrupa ülkelerinde raflara çıkacak.

ÇİNLİ DEV HALKA AÇILIYOR!

Xiaomi, akıllı telefonların aynı sıra dizüstü bilgisayarlar, akıllı elektrikli süpürgeler, akıllı bisikletler, hava filtreleri gibi ürünler de geliştiriyor. Bu cihazlardan hangilerinin Avrupa’ya geleceği henüz bilinmezken, Xiaomi’nin Mi markasını taşıyan telefonların ve bağlantılı cihazların Avrupa’ya sunulacak ilk ürünler olması bekleniyor.

HEDEFİNDE 100 MİLYON TELEFON SATMAK VAR!

Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumunda olan Xiaomi, geçtiğimiz yıl Barcelona’da bir Mi mağazası açarak burada akıllı telefon ve bağlantılı cihazlarını İspanyol ve Katalan tüketicilere sunmaya başlamıştı.

ÇİNLİ MARKA TÜRKİYE’DE! UYGUN FİYATLI TELEFONU İNCELEDİK

Xiaomi’nin 3 Group (Three UK’nin çatı şirketi) ve A.S Watson ile yaptığı anlaşmalar sonucunda, şirketin ürünleri Avusturya, Danimarka, Hong Kong, İrlanda, İtalya, İsveç ve İngiltere’de tüketicilerle buluşacak.