Bugüne kadar akıllı telefon dünyasına sunduğu fiyat performans ürünü akıllı telefonlarla dikkat çeken Xiaomi, bu defa da oyun bilgisayarı ile müşterilerinin karşısına çıktı. Xiaomi tarafından düzenlenen lansmanda tanıtılan Mi Gaming Laptop, oyun severlerin rüyalarını süsleyecek cinsten özelliklere sahip.

15,6 inç'lik 1920x1080 çözünürlükte bir ekrana sahip olan laptop, 178 derecelik geniş görüş açısı sunuyor. İşlemci olarak Intel Core i5 ve i7 işlemci modellerine sahip olan bu bilgisayarda ayrıca 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

İlk olarak 13 Nisan'da Çin'de satışa sunulacak olan laptop, bu tarihten itibaren de yavaş yavaş küresel pazardaki yerini alacak. Xiaomi'nin yeni oyun bilgisayarı Mi Gaming Laptop, fiyat konusunda da bir hayli iddialı.

Intel Core i5 işlemci, 4GB DDR5 NVIDIA GeForce GTX 1050 ekran kartı, 8GB RAM ve 128GB SSD + 1TB HDD donanımlarına sahip bilgisayarın fiyatı 959 dolar olarak açıklanırken, Intel Core i7 işlemci, 6GB DDR 5 NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartı, 16GB RAM ve 256GB SSD,+ 1TB HDD donanımlarına sahip bilgisayarın fiyatı ise 1.440 dolar olarak belirlendi.