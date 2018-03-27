Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni işlemci, kablosuz şarj ve çift kamera sistemiyle güncellenen yeni amiral gemisi Mi Mix 2S’i tanıttı.

Önümüzdeki hafta Çin’de satışa sunulacak olan akıllı telefonun bu yıl içerisinde diğer ülkelerde de satışa sunulacağı açıklandı.

Mi Mix 2S’i tanıtan Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, “Mi Mix 2S’i iPhone X ile karşılaştırıyoruz çünkü insanların onun en iyi telefon olduğunu söylüyor. İnsanlara en iyiyi birçok özellikle alt ettiğimizi göstermek istiyoruz” dedi.

Altı ay önce tanıtılan selefi Mi Mix 2’den daha ince çerçevelere sahip olan Mix 2S, 5,99 inç boyutundaki LCD ekranından Full HD çözünürlük sunuyor. Telefonun ön kamerası ise sıra dışı şekilde ön yüzün sağ alt bölümünde konumlandırılmış.

Seramik ve alüminyum malzemelerden üretilen telefon, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip.

Telefonun yeniliklerinden çift kamera sistemi, tıpkı iPhone X’da olduğu gibi arka yüzün sol üst bölümünde konumlandırılmış. 12 MP’lik iki arka kameraya sahip olan Xiaomi Mi Mix 2S, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.

Android 8.0 Oreo ön yüklü olarak gelen akıllı telefon, gücünü Qualcomm’un yeni Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleriyle satılacak olan Mix 2S, depolama alanına göre 6 veya 8 GB bellekle gelecek. Telefonun pil kapasitesi ise selefiyle aynı: 3.400 mAh.

Mix 2S çoğu diğer amiral gemisinde bulunan herhangi bir suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip değil. Xiaomi Mi Mix 2S, önümüzdeki hafta iPhone X’un fiyatının yarısına denk gelen 527 dolar başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa çıkacak.

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