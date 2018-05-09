Mesajlaşma uygulamalarının toplamda aylık kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıl 5 milyarı geçti. Sadece Facebook’un WhatsApp ve Messenger hizmetleri kendi başlarına aylık 2 milyar kullanıcı tarafından kullanılıyor. Mesajlaşma uygulamalarının popülerliği azalacak gibi değilken sahaya yeni bir oyuncu adım attı.

Yahoo yeni mesajlaşma uygulaması olan Squirrel’i iOS ve Android’e çıkardı. Squirrel, kişisel mesajlaşmadan gruplara odaklanacak. Arkadaşlar, aile üyeleri ve iş grupları arasında resim/fotoğraf, linkler ve diğer paylaşımların yapılmasını kolaylaştıracak. Squirrel’in diğer mesajlaşma uygulamalarından en büyük farkı, gruplara katılımın davetiye linki üzerinden olması. Yani kişileri tek tek eklemek yerine isteğiniz kişilere linki göndermeniz yeterli olacak.

Yahoo, mesajlaşma konusunda tecrübesiz değil. Yahoo Messenger, 20 yıl önce 1998’de çıkmıştı. O zamanlar akıllı telefon sektörü gelişmediği için sadece bilgisayarlarda kullanılan çok popüler bir uygulamaydı. İşin içine mobil uygulamalar girmeye başlayınca insanlar daha pratik ve hızlı hizmetlere yöneldi. Whatsapp uygulaması da eski Yahoo çalışanları tarafından geliştirildi.

Squirrel uygulaması, Yahoo’yu tekrar mesajlaşma konusunda ait olduğu yere yükseltmeyi amaçlıyor.