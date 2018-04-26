Unutkanlık ve dikkatsizlik sonucu şehrin çeşitli yerlerinde bulunan eşyalar, vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye teslim ediliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir şekilde kayıt altına alınan eşyalar, muhafıza altına alınarak sahiplerine teslim edilmeyi bekleniyor. Eşyalarını kaybeden vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğündeki yetkililere başvurarak, gerekli tespitlerin sonucunda eşyalarını geri alabiliyor.





İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Altın ordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınan eşyalar arasında en çok nüfus cüzdanları, ehliyet, araba anahtarı, çanta, cüzdan, banka kartları, gözlük, ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, Türk Lirası döviz yer alıyor. Sahiplerini bekleyen eşyalar arsında işitme engellilerin kullandığı kulaklık ve biyometrik fotoğraf dahi yer alabiliyor.





Başkan Tekintaş, unutulan eşyaların sahiplerini beklediğine dikkat çekerek, vatandaşların belediyeye gelerek müracaatta bulunmaları gerektiğine dikkat çekti. Tekintaş, şimdiye kadar bulunan değerli eşyalar arasında ‘10 bin 865 TL, 110 dolar, 300 euro, 20 adet cüzdan, 141 adet kimlik kartı, 7 adet cep telefonu, 12 adet çanta, 45 adet anahtar, 3 adet altın kolye, 9 poşet kıyafet ve 40 adet banka kartı’ olduğunu belirtti.