Cadde'nin haberine göre, mekan çıkışı görüntülenen Yaşar İpek, "Seren Hanım'la olan ilişkinizi sonlandırdınız. Ayrılık hakkında konuşmak ister misiniz?" şeklindeki soruya, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Susmak da bir erdemliktir. Herkes kendine yakışanı yapar ve yaşar. Ben gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar" cevabını verdi.

Bu Konu İle İlgili Haberler