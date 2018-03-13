Seren Serengil, Mart 2017’de flört etmeye başladığı Özay Bakır’dan Aralık’ta ayrılmıştı. Serengil, birkaç ay önce de şarkıcı Yaşar İpek ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Ancak Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinden kötü haber gelmişti. İkili, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını duyurmuştu.

Menajer Özgür Aras'ın iddiasına göre, ayrılıklarının sebebi Yaşar İpek'in, Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır'ın ailesiyle görüşmesinden rahatsız olmasıydı.



Serengil ise bu iddialara yorumculuk yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programında yanıt verdi.

"FİKİR AYRILIKLARI YÜZÜNDEN AYRILDIK"

Ünlü şarkıcı, "Ben eski sevgililerimle ve aileleriyle görüşürüm. Kimseyle düşman değilim, zor günlerinde yanlarında olurum. Özay'ın anneannesi vefat etmişti ve ben de görüşmek durumunda kaldım. Yaşar bu durumdan rahatsız oldu. Fikir anlaşmazlıkları yüzünden ayrıldık" açıklamasında bulundu.

Seren Serengil, bu durumu Özgür Aras'ın ortaya atmasıyla ilgili ise "Özgür ilk önce kendi sanatçılarının mesajlarına baksın, bana değil" diyerek tepkisini gösterdi.