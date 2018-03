Geçtiğimiz ay 3 gün zorlama hapis kararıyla cezaevine giren ve gündemden düşmeyen Seren Serengil, Elele dergisinin Mart sayısına kapak oldu.



Hapis sonrası aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Yaşar İpek, aşk hakkındaki düşünceleri ve kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Serengil, şunları söyledi:

Altın çağımı yaşadığım söylense de, işin bu tarafıyla çok ilgili değilim açıkçası. Herkesin bir çağı var, bu çağ da benim çağım, benim dönemim belki...

"HİÇBİR BAŞARI CEZASIZ KALMAZMIŞ"



Hiçbir başarı cezasız kalmazmış, ben de bundan payıma düşeni aldım. Kolay değil, yıllardır süregelen çarkı değiştirdim, maskeler düştü, tabii ki sonunu getirdikleriniz de size savaş açacaklar. Ben buna hazırlıklıydım.



Hep alakam olmayan hayatlara, alakam olmayacak kişilere gönül verdim. Bunun nedeni her şeye sahip olduğum söylenildiği halde hiçbir şeye sahip olamadığım hissiydi.

"SAF DEĞİLİM, İYİ NİYETLİYİM"



Saf değilim ama iyi niyetliyim; annemin söylediğine göre de beynim 15 yaşında kaldı. Saf değilim ama temiz bir kalbim var, bozulmamış.



Aşk zamanla bende anlamını değiştirdi. Düşünülmekmiş aşk, senin sevmendense onun seni daha çok sevmesi çok daha konforluymuş. İnsan kendisini seveni zamanla zaten seviyor. Seni gerçek sevenin seni gerçekten düşünen olduğunu anlıyorsun ve ona aşık oluyorsun zamanla.



Komik bir cezaevi süreci geçirdim; şu an komik olarak tanımlasam da o süreç çok korkunçtu. Birisinin ‘korkma yanındayım’ deyip elinizi tutmasını istiyorsunuz. İşte o dönem tam da bunu yapan biri çıktı karşıma. Kötü günlerde tuttuğu eli bırakamadım, bırakamam ta ki o bırakıncaya kadar. Evlilik için gerçekten çok erken olduğunu düşünüyorum ama ona bunu anlatamıyorum. Şu an çok mutlu edildiğim bir rüyanın içindeyim.

"KALBİNİN EKMEĞİNİ YİYEN BİR MELEK"

Yaşar İpek sevgilisini böyle anlattı:



"Kendi ayakları üzerinde duran, azmimi her dönem zirveye taşıyan, her daim kendinden emin, ayardılan her şeye sevgiyle yanaşıp sevgisiyle yeşerten, kalbinin ekmeğini yiyen bir melek..."