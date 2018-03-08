İtalyan devi AC Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları İngiliz ekibi Arsenal maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Gattuso, Türk asıllı Mesut Özil ve tecrübeli teknik adam Arsene Wenger'in Arsenal'in en büyük kozu olduğu ile ilgili görüşlerini aktardı.

"ÇOCUK TAKIMI ÇALIŞTIRIYORUM"

Kendisini kurt teknik adam Arsene Wenger ile kıyaslayamayacağını belirten Gattuso, "Ben bu işe daha yeni başladım. Wenger ise 30 yıldır bu mesleğin içinde. 21-22 yıldır aynı takımın başında, kariyerinde çok şey kazandı. Wenger ile kıyasladığınızda ben daha çocuk takımı çalıştırıyorum" diye konuştu.

"YATAĞA GİRDİĞİMDE MESUT'U DÜŞÜNÜYORUM"

Arsenal ile oynayacakları ilk maçta gol yememeleri gerektiğine de dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Endişe duyduğumuz tek şey gol yememek. Yatağa gittiğimde Mesut Özil ve Wenger'i düşünüyorum. Futbolculuk yıllarımı düşünmüyorum. Futbolculuk yıllarım geçmişte kaldı. Şu an yaptığım iş tamamen farklı" sözlerini kullandı.