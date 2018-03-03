Kaya tuzu tartışmalarına yönelik bir açıklama da ünlü Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'dan geldi. DHA'nın haberine göre; bu konuda Canan Karatay'a haksızlık edildiğini söyleyen Dr. Dizdar, "İnsanlar bir bardak suda fırtına koparıyor. Mevcut piyasa tuzlarında sodyum ve klor dışında bir şey yok. Esas tuz kaya yani kaynak tuzudur. Diğer tuzlar ise kimyasaldır" dedi.
"RAFİNE TUZLARDAN ALMAYIN KAYA TUZU ALIN"
Kaynak tuzunun Munzur'un tepesinden çıktığını belirten Dr. Dizdar, "Burada tuzlu su çıkıyor insanlar bunu alıp kurutuyor, paketleyip kaynak tuzu olarak piyasaya veriyorlar. Kayadan elde edilen tuz bir de deniz tuzu var. Bunların hepsi mineral açısından zengin tuzlar. Diğer piyasadaki tuz zaten kimyasal bir şey. 'Kil vardır' deniyor o piyasada satılan tuzlar da değil. Onlar daha ziyade büyük ölçekli üretim yapmak isteyen 'çuval çuval tuz getir' derler ya salamura için örneğin onlar için kullanılıyor. Kilin olması da ayrıca bir şey değiştirmez. Çünkü kil, pekmez yapımında da kullanılır. Arkadaşlar Canan Hocaya (Karatay) saygısızlık ettiler, çünkü hoca haklı. Söylediği çok yeni bir şey de değil bunu herkes biliyor. Piyasadan tuz alacaksanız rafine değil, kaya tuzu alın" diye konuştu.
"VÜCUT FAZLA TUZU DENGELİYOR"
Fazla tuzun hastalığa neden olacağı yönündeki açıklamaların afaki olduğunu vurgulayan Dr. Dizdar, "Çünkü vücut, tuzun fazlası varsa bunu dengeliyor. Mesela migreni tuz kürüyle geçen hasta biliyorum. Yiyeceklere yeterince tuz koymakta bir sorun olmaz. Kaya tuzu çok fazla tuz tadı vermez. Kaya tuzuyla mineral eksiğinizi giderirsiniz. Çünkü yediklerinizin bir kısmında mineral yok. Örneğin, susuz tarım yapılan bir yerde yetişen üründe mineral farklılığı olacak, çünkü toprak yok. O zaman alınması da bir yerde zorunluluk haline geliyor. Ayrıca doğru düzgün sağlıklı beslenen birinin ekstra başka şeyler alması bana göre mantıksız" ifadelerini kullandı.
"TUZU 'GÜNDE ŞU KADAR ALIN' DİYE BİR KURAL YOK"
Tuzu günde şu kadar alın diye bir kural olmadığını söyleyen Dr. Dizdar, "Yemeği öyle bir pişirmek gerekir ki o tuz koymaya gerek kalmasın. Biraz tuzsuz olabilir onun yanında tükettiğiniz bir şey tuzludur, onunla dengelersiniz. Bunun bir ölçüsü yok. Pişmiş yemeğin tuzlu olmaması gerekir. Tuzu olursa o vakit işte vücuda tuz yüklenmiş olursunuz, risklidir" dedi.
"Kaya tuzu tuzdur, insan vücuduna yararlıdır, diğeri rafinedir" diyen Dr. Dizdar, sofra tuzunu yan ürün olduğunu belirterek, "Akar, akar, akar diyorlar kaya tuzu donma eğilimindedir. Sofra tuzu yerine koymaya kalkarsanız kaya tuzu kristalizedir, kolay eritemeyebilirsiniz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.