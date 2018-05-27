Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 52. bölüm tanıtımı yayınlandı. Bozokların gönüllerince eğlendiği sırada Kalender Ağa konağa geri dönüyor. Şirin ve Baran’ın tatile çıktığı tanıtımda Hazar askerlik müjdesi verirken, Bella’nın ayağını yılan sokuyor.

Yeni Gelin 52. yeni bölüm fragmanı;

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 2 Haziran Cumartesi günü saat 20.45’te Show TV’de!

YENİ GELİN 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni Gelin'in dün akşam ekrana gelen 51. bölümünde Baran’la evlenemeyen Şirin, nikah memurunu şikayetinden vazgeçirmek istedi. Fakat Baran’ı kurtarayım derken kendisi de nezarethaneye girdi. Bu sefer de konak halkı Şirin’i kurtarmanın peşine düştü. Nikah memuru Mülayim’in yanına giden herkes soluğu nezarethanede alınca Kamilla devreye girdi. Kamilla, sır gibi sakladığı yöntemiyle Mülayim’i inadından vazgeçirince Bozok erkekleri özgürlüklerine kavuştu. Nezarethaneden çıkan Kağan kızına ve Garip bebeğe bir süt anne bulsa da sütü kesilen Nazgül’e yaranamadı. Çünkü bulduğu süt ana değil süt Anna’ydı. Garip bebeğe gözü gibi bakan Afet, gelen yetkililere bebeği vermek istemedi. Artık Garip’siz bir hayat düşünemeyen Afet, bebeği alarak kaçtı. Gökhan’ın, kendini sulara atarak boğulma tehlikesi yaşayan Afet’i kurtardığı final sahnesi ise heyecanı yükseltti.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.