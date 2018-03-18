Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 41. bölümünde Şirin ve Baran resmi nikahları olmadığı için imam nikahı da kıyamadı. Şirin kararını verdi; babasının rızası olmadan ve Baran kendini aklamadan evlenmeyecekti. Şirin konağa dönünce Bella’nın çevirdiği oyunlar ortaya çıktı. Kalender, Bella’ya ödül niteliğinde olan cezayı kesti. Bella yeniden Bozokların yeni gelini oldu. Psikolojik tedaviyle kanatsız meleğe dönüşen Kamilla, herkesi yemeğe götürdü.



Bozokların yemekte olduğu sırada evde kalan Bella, çadır kampta kalan tarım işçilerinin çocuklarının çöpten yemek yediğini gördü. Çocukları takip ederek onların yaşadığı yere giden Bella, işçilerin Kalender Ağa’ya karşı yanlış düşüncelerini ve mağduriyetlerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Evlilik yıldönümlerinde Hazar ve Bella, ihtiyaç sahiplerine yardım etti. Tekrar yeni gelin olan Bella, Hazar’ın askere gideceğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.



Kamilla ve Kamil, aşk acısı çeken Türkmen ve Kör Hasan’ı baştan yaratarak onlara yardım etmek istedi. Kamil ve Kamilla’nın dokunuşlarıyla bambaşka iki insana dönüşen Türkmen ve Kör Hasan yemeğe çıktı. Nazgül ve Afet, kanatsız meleğe dönüşen Kamilla’nın sakinleştirici ilaçlarını gizlice kaynanalarına içirmek istedi. Fakat küçük bir karışıklıkla Kalender Ağa ve oğulları da ilaç katılan hoşafı içince konak, şenlik havasına büründü.



Aldığı ilacın etkisiyle Kalender, Şirin’i Baran’a vermeye razı oldu. Kalender’in bile isteye bunu söylediğini zannedip, bayram eden Baran ve Şirin’in mutluluğu ne kadar sürecekti?



Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 24 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 42. Bölüm Tanıtımı!