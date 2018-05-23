Apple’ın yeni iPhone’larda kullanacağı A12 işlemciler, şirketin imalatçı iş ortağı Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) tarafından üretilmeye başlandı.

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Bloomberg’in kaynaklarına göre, A12 iPhone’larda kullanılacak ilk 7 nanometre (nm) mimarili mobil işlemci olacak. 7 nm mimarisi yeni iPhone’ları 10 nm işlemcilerle çalışan mevcut Apple cihazlarından daha hızlı ve verimli hale getirecek.

Apple 7 nm işlemciler üzerinde çalışan tek teknoloji devi değil. Samsung da geçtiğimiz gün 7 nm işlemciler geliştirdiğini açıklamıştı. Şirketin bu işlemcilere sahip ilk cihazlarını 2019 yılının başında satışa sunacağı söyleniyor.

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Apple'ın bu yıl TSMC tarafından üretilen 7nm teknolojisini kullanması, önümüzdeki sene çıkacak A13 işlemcisi içinse Samsung ile çalışması olası görülüyor.