Yeni Volkswagen Polo satışa çıktı, işte fiyatı

Dünyanın fosil yakıtlara bakışını değiştiren 1973 yılındaki petrol krizinin en önemli iki sonucundan biri emperyalist devletlerin bir daha çıkmamak üzere Ortadoğu’ya girmeye karar vermesiyse, diğeri de dünya otomotiv endüstrisinin küçük otomobilleri keşfetmesiydi. Japonların az tüketen, küçük ve basit otomobilleriyle dünyaya açılması tam da bu döneme rastlar. 42 yıl boyunca büyük bir başarı hikâyesi yazacak olan Volkswagen Polo’nun piyasaya çıkması da tam da petrol krizi yıllarına tesadüf eder. 1975 yılında pazara çıkan, o yıllar için oldukça küçük olan bu otomobil tam 6 nesil boyunca 6 milyon adetten fazla satıldı.

Zamanla boyutları büyüyen, konfor ve güvenlik seviyesi artan Polo’nun tamamen yenilenmiş altıncı kuşağı ülkemizde satışa sunuldu. Renkleri, donanım ve motor seçenekleri ile daha çok genç müşteri kitlesi hedefleyen yeni Polo’nun bir diğer görevi de Volkswagen’i en çok sevilen marka sıralamasında üst sıralarda tutmak.

EN ÖNEMLİ KRİTER MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Tanıtım toplantısında konuşan Doğuş Otomotiv Volkswagen Genel Müdürü Vedat Uygun, “Markamız için en önemli kriter müşteri memnuniyeti. 5 yıldır Türkiye’nin en çok sevilen otomobil markası sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Bu da bize rakamsal liderliğin çok da önemli olmadığını asıl önemli olanın müşteri memnuniyeti, sevgisi ve pazar payında ilk üçte olma hedefinde doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. 3 yıllık planlama yapıyoruz. Filo oranımızın düşüklüğü ile de ikinci el değerimizi koruyoruz. Tüm satış stratejimiz ilk iki veya üçte olma üzerine kurulu” dedi.

64 BİN 900 TL’DEN BAYİLERDE

Gazete Habertürk'ün haberine göre yeni Polo, 64 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Araç yeni platform sayesinde daha uzun, daha geniş gövdesi ve uzayan aks mesafesi ile göze çarpıyor. Yeni Polo aynı zamanda, yeni nesil dijital gösterge panelinin kullanıldığı ilk Volkswagen modeli. Altıncı nesil Polo, ülkemize 1.0 lt 3 silindirli (75-95 beygir) benzinli, 1.6 lt (80-95 beygir) dizel olmak üzere 4 motor seçeneğiyle sunuluyor. DSG şanzıman sadece 95 beygirlik benzinli motor seçeneğinde alınabiliyor. 64.900 TL’den başlayan fiyatlar, 91 bin 800 TL’ye kadar yükseliyor.

7 KİŞİLİK TİGUAN DA GELDİ

VW Tiguan’nın daha büyük ve 7 kişilik versiyonu AllSpace de bayilerdeki yerini alıyor. 1.4 lt 150 beygir benzinli ve DSG şanzımanlı versiyon 177 bin 800 TL’den satılırken, 2 lt 150 beygirlik dizel motorlu üst versiyonun fiyatı 269 bin 200 TL olarak açıklandı. Dizel krizinden sonra satışı durdurulan Jetta’nın yerinin de mutlaka dolacağını belirten VW Türkiye Genel Müdürü Uygun, yeni bir B segmenti Sedan modelinin çalışmalarının sürdüğünü ancak bu aracın yüksek ihtimalle trafikteki payı dizele göre her geçen gün biraz daha artan benzinli bir araç olacağını söyledi.