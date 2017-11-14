Yenilikçi girişimciler orta sınıftan çıkıyor

Babaları memur olan yenilikçi girişimcilerin oranı Ankara’da yüzde 56.3’ü bulurken, bu oranın İstanbul’da yüzde 37.6 olduğu ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Kalkınma Bakanlığı Uzmanı Dr. Mehmet Cansız tarafından yapılan “Kentlerin Yenilikçi Girişimciliğe Etkileri” isimli araştırmada, İstanbul ve Ankara’daki yenilikçi girişimciler masaya yatırıldı. Ailelerinin eğitim düzeyi ve mesleklerinin, girişimcilerin yetişmesinde etkili olabildiğinin belirtildiği araştırmada, İstanbul girişimcilerinin babalarının yüzde 39.8’inin özel sektör çalışanı olduğu kaydedilirken, Ankara’da ise bu oranının yüzde 24.9 olduğu ortaya konuldu. Raporda, “Bu veriler, yenilikçi girişimciliğin, büyük oranda orta sınıf çalışanlar üzerinden yeniden üretildiğini gösteriyor. Memur ailelerin, yenilikçi girişimciliği besleyen ana unsur olduğu görülmektedir” denildi.

AİLE DESTEĞİ BAŞARIYA ENGEL

Gazete Habertürk'ün haberine göre Dr. Mehmet Cansız’ın yaptığı araştırmada, teknoparklardaki girişimcilere anket yapılarak, kentlerin sosyal, ekonomik ve siyasi yapısının, girişimciler üzerindeki etkisi analiz edildi. Buna göre, ailenin girişimcilere maddi destek sağlamasında Ankara yüzde 66.7 ile bu alanda yüzde 28.2 orana sahip İstanbul’un önünde yer aldı. Değerlendirmede, Ankaralı girişimcilere kamu destekleri yanında ailelerinden maddi destek sağlanmasının, girişimcilik başarısı önünde engel teşkil edebileceği belirtildi. Bu girişimcilerin birer ‘teknomemurlara’ dönüştüğü kaydedilirken, etkili sosyal çevreye sahip girişimlerin oranın ise Ankara’da yüzde 74.1 ve İstanbul’da da yüzde 65.6 olduğu kaydedildi.

KADIN GİRİŞİMCİ ANKARA’DA DAHA FAZLA

‘Kentlerin Yenilikçi Girişimciliğe Etkileri’ araştırmasında, kadın girişimci oranı Ankara’da yüzde 32 olarak ölçüldü. Söz konusu oran İstanbul’da ise yüzde 11.9 olarak araştırmada yer aldı.

İSTANBULLULAR HEM SERMAYEDE HEM DE İHRACATTA ÖNDE

Araştırmada, girişimcilik öncesi 100 bin liranın altında ekonomik değere sahip girişimcilerin oranı İstanbul’da yüzde 54.6, Ankara’da yüzde 48.4 olarak belirlendi. 1 milyon lira ve üstü sermayede ise İstanbul’un oranı yüzde 11 olurken, Ankara’da bu oran yüzde 4.2’de kaldı. Ankara’daki firmaların yüzde 12.7’si ihracat yaparken, İstanbul’da ise bu oranın yüzde 33.9 olduğu görüldü. Hızlı büyüyen firma oranında da Ankara yüzde 18.8’de kalırken, İstanbul’daki firmaların oranı yüzde 26 oldu.