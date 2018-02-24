Havacılık endüstrisinin tüm oyuncuları, yepyeni hava araçları üzerinde çalışıyor. Bazıları test aşamasını geçerken, bazılarının sonuca çok yaklaştığı belirtiliyor. Asıl mesele ise sektöre yeni girecek hava araçlarının nasıl operasyon yapacağına dair uluslararası mevzuatların eksikliği. Ancak uçan otolar uzun bir süredir tartışılmasına rağmen henüz hizmete girmeden pilotsuz, insan taşıyan drone’lar, helikopterlerin çeşit varyantları, elektrikli uçaklar yaşamımızı etkileyecek şekilde gelişmeler gösteriyor. Bunlardan birisi de Norveçli uçak üreticisi Equator tasarımı amfibik uçak P2 Xcursion modeli. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Norveç’te üretilen yüksek performanslı amfibik uçak P2Xcursion, taksi testlerine başlamış durumda. Üretici şirket, yapılan testlerin görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı. Üstelik P2 Xcursion, uçan bot kategorisindeki rakiplerinin yaşadığı temel sorunlara çözüm bulmak ve bu alanda devrim yaratmak amacıyla projelendirilmiş. Gövdeye bütünleşik geometriye sahip olan ve daha iyi bir sürükleme kuvvetiyle de kararlılık sağlayan yüzer kanatlar, ağırlığın azalması ve daha sarsıntısız bir uçuş sağlayan elektrik motoruyla temel sorunlara çözüm aranıyor.

Mükemmel aerodinamik tasarımıyla kolay uçuş ve kontrol sağlıyor. Tamamen çevreci olan uçak, karbon temelli kompozit malzemeden üretildiği için hafif ve dayanıklı. Hem su hem de karada yapılan operasyonlarda, iniş takımlarını toplama yeteneğinin oldukça iyi olduğu ispatlanmış. İmalatçı şirket, Almanya’nın Friedrcihshafen şehrinde nisan ayında düzenlenecek olan AERO 2018 fuarında aracını görücüye çıkaracak.

Son montajı tamamlandıktan sonra uçağın gerçekleştirilen ilk taksi testi, yer testleri programı için önemli bir mihenk taşı olmuş. Geçtiğimiz günlerde EggemoenHonefoss Havaalanı’na getirilen uçak, üç taksi ve bir de hızlanma testine tabi tutuldu. Testlerden istenen sonuçlar elde edildi. Hibritelektrikli uçağın rakiplerine oranla en önemli özelliklerinden birisi rudder yani kuyruk dümeninin, geleneksel uçaklardakinden farklı olarak ayak pedalı yerine bir joystick vasıtasıyla elden kumanda edilebiliyor olması. Yaklaşık 1 ay boyunca devam edecek olan yer testleri esnasında, uçağın aviyonik sistemlerinden mekanik kontrol yüzeylerine, iletişim sistemlerinden güç sistemlerine kadar tüm sistemleri detaylı şekilde incelenerek kalibrasyon işlemleri uygulanacak. Uçağın yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Uçan botun önümüzdeki yıl, 150 bin dolar ücretle piyasaya çıkması hedefleniyor.

P2 Xcursion’un teknik özellikleri:

Tescili: LN-EPX

Koltuk Sayısı: 2

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 750 kg

Boş Ağırlık: 240 kg

Maksimum. Seyir Sürati: 240 kmh

Menzil: 1565 km

İniş Takımları: İçeri çekilebilir

Malzeme: Karbon/Kevlar kompozisyonu

Motor: ENGIRO M97 Electric

Jeneratör: ENGIRO G60

‘En fazla ülkeye uçan havayolu’ unvanını koruyacak

Birçok küresel havayolu, yeni atılımlarını, genişleme stratejilerini, bu senenin yaz sezonu programlarıyla birlikte ortaya koymaya başladı. Uçuş planlamalarında yapacakları değişiklikler, yeni hatlar, her sene artan havayolu trafiğinden en verimli payı alma girişimleri de heyecanlı bir şekilde devam ediyor. 25 Mart ile 27 Ekim tarih aralığını kapsayan yaz sezonu için havayollarının planlarını inceleyen “anna.aero” sitesi, Türk Hava Yolları’nın (THY) yine en çok ülkeye uçan havayolu olma unvanını elinde bulunduracağına dikkat çekiyor. Ancak bu çalışmaya bir dipnot ekleyeyim: THY bu sene İGA’nın işletmeye başlayacağı İstanbul Yeni Havalimanı’na (İHY) taşınacağı için kış sezonu programına bir veya iki hafta erken geçecek. Böylece taşınma esnasında sezon farkı sebebiyle ekstra bir karışıklık olmasının önüne geçecek. Sitenin yaptığı araştırmaya dönersek. Yaz sezonunun en yoğun olduğu temmuzdan bir hafta, pilot tarih olarak seçilip tüm havayollarının o hafta için açıkladığı uçuş planları incelenmiş. Bazı şirketler yaz dönemi uçuş programlarının tamamını açıklamış değil, ama 2018 yaz sezonunda, İrlandalı düşük maliyetli taşıyıcı (LCC) Ryanair, 1600’den fazla güzergâhta sefer yaparak, en fazla noktaya uçan şirket olacak. THYen fazla ülkeye uçan havayolu ve American Airlines da en fazla havalimanına uçuş yapan şirket olacak. Bu 3 havayolu, belirtilen kategorilerde, zaten 2017’de de zirvede yer alıyordu.

En fazla ülkeye uçuş yapan THY’nin en yakın rakibi ise Air France olacak. Ancak aradaki farkın 28 ülke olduğunu belirtmekte fayda var. THY, bu yıl uçuş ağına ülke olarak Komorlar ve Sierra Leone’yi de ekleyecek. THY’nin 251 uluslararası, 49 yurtiçi olmak üzere 300 noktaya sefer yaptığını belirtelim. Açılacak 2 yeni hat ile birlikte uçulan ülke sayısı 119’a yükselecek.

Qatar Havayolları'nın teslim aldığı A350-1000'in business sınıfı

Qatar A350-1000’de first class’ı kaldırdı

Airbus yeni nesil uzun menzilli, kompozit gövdeli uçağı A350- 1000 serisinin ilk teslimatını Qatar Havayolları’na yaptı. A350-900’den geliştirilen model ile ilave olarak 44 yolcu kapasitesi sağlanmış oldu. Gövde uzunluğu 74 metre olan uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 280 tondan 311 tona çıkarıldı. Menzili 15 bin kilometre olan, Rolls Royce imalatı Trent XWB motorlarının itiş gücü sağladığı A350-1000 serisi bugüne kadar, 169 sipariş aldı. Qatar Havayolları da dünyada ilk kullanıcısı olduğu A350-1000 serisi uçakların kabininde değişikliğe giderek first class sınıfını kaldırdı. Sadece business ve ekonomi sınıfının yer aldığı uçakta, havayolu business sınıfında çift kişilik yatak haline gelen koltukları kullanan ilk şirket oldu.

Yerli ve milli hava araçları AIRPORT’TA

Zeytin Dalı Operasyonu sebebiyle bir süre ara vermek durumunda kaldığımız Airport’ta bu hafta, Türkiye’nin yerli ve milli hava araçları ekrana gelecek. Ayrıca dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından biri olan Singapur Airshow izlenimlerimiz ve Asya Pasifik’teki havacılık gelişmelerine yer vereceğiz. Rota bölümünde ise tarihi yapıları, köprüleri, caddeleri, kaleleriyle yaklaşık 200 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Macaristan’ın başkenti Budapeşte var. Airport’ta bu hafta konuk koltuğunda yurtiçi ve yurtdışına düzenlediği özel kültür turlarıyla adından söz ettiren turizmci Faruk Pekin sorularımı cevaplayacak. Kültür turizmini konuşacağız. Pazara 11.10’da, Habertürk TV ekranında Airport’ta bekliyorum.