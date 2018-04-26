Yerli arama motoru Yaani artık web tarayıcılar üzerinden www.yaani.com.tr adresinden kullanılabiliyor.

Turkcell’in yerli yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen Yaani’nin web sürümü, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından Twitter’dan duyuruldu:

— Kaan Terzioğlu (@Kaan_Terzioglu) April 26, 2018

Makine öğrenimiyle arama yapıldıkça kendini geliştirecek şekilde tasarlanan Yaani, dünyadaki Türkçe dil bilgisine ve yapısına en hakim arama motoru olma özelliğini taşıyor.

Yaani, kullanıcılar arama yaptıkça onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor ve arama sonuçlarını bu bilgiler ışığında oluşturuyor.

"YERLİ VE MİLLİ YAPAY ZEKÂLI ASİSTAN GELİYOR"