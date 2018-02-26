Türkiye'nin, milli ve yerli otomobilini üretmesi yönündeki altyapı çalışmaları kapsamında şarj ünitelerini yapacak GERSAN Elektrik AŞ'ye Erzurum'da geçici yer ve Ar-Ge çalışma alanı tahsisi yapıldı.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve GERSAN Elektrik AŞ Yatırım Koordinatörü Ersan Temur, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve ilgili kurumların da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası Aziziye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen geçici yerde inceleme yaparak, ilgililerden bilgi aldı.
Ilıcalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli ve anlamlı bir günü yaşadıklarını belirterek, GERSAN'ın, yerli araçların şarj ünitelerini Erzurum'da üreteceğini anımsattı.
Şirketin elektrikli araçlar konusunda dünyanın önemli firmaları arasında bulunan TESLA'nın Türkiye'deki taşeron üreticisi olduğunu aktaran Ilıcalı şöyle konuştu:
Bu firmamız bu üniteleri Erzurum'da üreteceğini borsaya bildirdi. Firma yetkilileri Erzurum'a geldi ve valilikte oldukça güzel bir toplantı yaptık. Bugün de hemen ilk adımı atmak için 1. Organize Sanayi Bölgemizde yer tahsisi yaptık.
Hemen başlamak istiyorlar. Böyle bir yeri de hemen kısa süreli kiralayıp, üretime başlayarak valiliğin tahsis edeceği yeni yer ile de uzun vadeli projelerini yapacaklar. Büyük bir yatırım ve istihdama büyük bir katkısı olacak.
Ersan Temur da şirket olarak TESLA ile yapmış oldukları stratejik ortaklık neticesinde araç şarj ünitelerini yapmayı kararlaştırdıklarını dile getirdi.
Bunu 9 ay önce borsaya bildirdiklerini dile getiren Temur, "Fakat yer temini noktasında düşüncelerimiz vardı. Daha sonra Mustafa Ilıcalı hocamızın ısrarı üzerine Erzurum'da yatırım yapma ve istihdam oluşturma noktasında böyle bir karar aldık. Şirketimiz kendi bünyesindeki birkaç firmaya dağıtacak bu yatırımı. Erzurum'da 150-200 kişinin istihdamı ve 30 milyon dolarlık bir yatırımla başlayacağız. Bu yatırımı daha sonra genişletmeyi amaçlıyoruz. Sadece şarj ünitesi burası için az gözüküyor. Yatırımın boyutunu verilecek desteklerle genişletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Ilıcalı ve Temur, çalışmalarını yapabilmek için Atatürk Üniversitesine Ar-Ge başvurusu yaptı.
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