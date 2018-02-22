Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde eşi Belçim Bilgin ve oğlu Rodin ile beraber Londra'ya giden Yılmaz Erdoğan, döner dönmez soluğu alışverişte aldı.

Bir mağazaya giren ve burada uzun süre yeni sezon ürünleri inceleyen Erdoğan, keyifli halleri ile mağazada neşe kaynağı oldu.

Mağaza çıkışında fotoğraflarını çeken muhabirlerede takılan usta sanatçı, "Yahu tek başıma ne yazacaksınız ki? Bir daha ki sefere anlaşalım, eğlenceli bir şeyler yapalım, güzel bir haber olsun" açıklaması ile herkesi kahkahaya boğdu.