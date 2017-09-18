Yılmaz İnşaat ile Emlak Konut ve Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalar atıldı

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki protokol kapsamında kulübün Riva’daki 1.076.020 metrekarelik arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş oldu. İhalenin kazananı şirket, arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 3 milyar 808 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak yüzde 25 ve arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 952 milyon TL taahhüt etti.

Toplamda 869.522 metrekare konut alanına sahip olan arazide ayrıca 206.497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor. Özel Orman, sebze ve meyve bahçeleri, ticari ve hobi amaçlı tarım alanları, hayvancılık tesisleri gibi köy ve doğa yaşantısının modern yaşantı ile harmanlandığı birçok farklı konsept bu projede hayat bulacak.

İMZALAR BİZE VE SEKTÖRÜMÜZE OLAN İNANCIN BİR GÖSTERGESİDİR

İmza töreninde görüşlerini bildiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, törende şu açıklamalarda bulundu:



"15 Haziran 2017’de ihalesini gerçekleştirdiğimiz Riva Arsası için bugün imzaları atıyoruz. Ekolojik yaklaşımlarla tasarlanan projenin ihalesine 9 firmamız katılmıştı. İhaleyi ilk kazanan firmanın geçen süre zarfında ihale şartlarını yerine zamanında getirememesinden ötürü ihaleye en iyi ikinci teklifi 3 milyar 808 milyon TL ile veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş’nin teklifi geçerlilik kazandı. Bugün ülkemizin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray’ın Riva’daki değerli arsası için imzaları atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Kurum daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"İmzaladığımız sözleşmenin 3.köprü ve entegre ulaşım alanlarıyla ön plana çıkan Riva ve çevre bölgelerin gelişimine ve potansiyeline değer katacağını düşünüyorum. İnşallah proje tamamlandığında çok fazla eşi olmayan doğa ve köy yaşantısının günümüz yaşantısı ile harmanlandığı ekolojik bir konsept hayata geçmiş olacak. İç ve dış pazarda yaptığımız güzel hamleler ile ülkemizin büyüme trendine katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Riva projesinde oluşan değerler de, birkaç gün önce katılım gösterdiğimiz ve Dubai’de yapılan Cityscape Global fuarında aldığımız tepkiler, geri dönüşler bu durumun en iyi örneklerinden. Türkiye ekonomisi düzenli büyüme trendini yeniden yakalamış durumda. Ülke büyümesinin üzerinde bir büyüme yakalayan inşaat sektörü de bu büyümenin önemli aktörlerinden biri konumunu güçlendiriyor. TÜİK verilerine göre, 2016’da büyüme yüzde 2.9 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İnşaat sektörü ise ülke büyümesinin biraz önünde gelişim göstererek lokomotif olma geleneğini sürdürdü ve yılı yüzde 7.6 olarak geride bıraktı. 2017’nin ilk çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 5 büyüme gerçekleştirirken sektörün büyüme oranı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde ikinci çeyrekte de 5.1 büyüyen ekonomiye paralel olarak inşaat sektörü de 6.8 büyüdü. Ümit ediyorum ki yükselen ivmemiz devam edecek. Bu sözleşmenin Başta ülkemize , Galatasaray ailesine ve Yılmaz İnşaat A.Ş.’ye hayırlı, uğurlu ve faydalı olmasını diliyorum. Bu değerli arsanın ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız bize ve sektörümüze olan inancın göstergesidir. Türkiye’nin geleceğine ve ekonomisine güvenimiz tam yatırımlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla devam edeceğiz."

SEKTÖRE VE İSTANBUL'A DEĞER KATACAK BİR PROJE OLACAK

Proje ve imzalanan sözleşmeyle ilgili düşüncelerini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz; "İstanbul’un en değerli arazilerinden birine prestijli bir proje inşa etmek için bugün imzamızı attık. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştireceğimiz bu projede Emlak Konut’un yanı sıra ülke sporumuzun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu proje için 4’ü yerli ve 4’ü yurt dışı uluslararası çapta firma olmak üzere 8 mimari gruptan çalışma istedik. Bu proje için de bu denli gayretimizin ve isteğimizin sebebi, ülkemize duyduğumuz güvendir. İnanıyoruz ki sektöre ve İstanbul’a büyük değer kazandıracak bir yatırım olacak. Yılmaz İnşaat olarak, bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha yukarılara taşımak için gayret ettik. Şirket bünyemizde bulunan ETK Kablo firmamızla ülkemizin önemli projelerine ürün tedariki sağlarken, yurtdışına ihracatımızla da ülkemize döviz kazandırdık. Yılmaz İnşaat olarak bizim ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze güvenimiz tam. Bu güven sarmalı içerisinde, gayrimenkul sektöründe atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Yapılan tüm bu yatırımlar, ülkemizin her alanda bağımsız olmasına destek verecektir" dedi.





BU PROJEMİZ ÜLKEMİZE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK



İmza töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Galatasaray Spor Kulübümüze ait Riva’daki arazimizi Emlak Konut ile geliştirmek üzere daha önce bir protokol yapmıştık. Emlak Konut ihaleyi başarıyla gerçekleştirdi ve bugün ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat ile proje için imzaları atıyoruz. Galatasaray Spor Kulübüne büyük fayda sağlayacak bu projenin hem ülkemize hem böyle büyük bir taahhüt altına giren Yılmaz İnşaat’a ve Emlak Konut’a hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Ülkemize fayda getirmesi açısında önemli olacağına inandığımız bu projede kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Emlak Konut Galatasaray Arsası

Emlak Konut Galatasaray Arsası ihalesi

Yılmaz İnşaat Emlak Konut ihale

Yılmaz İnşaat Galatasaray Arsası