Üniversiteye giriş sistemi değişti. Bu yıl üniversite adayları ilk defa YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek. Üniversite adaylarının YKS'ye ilk defa girecek olmaları YKS ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bunların başında;"YKS sınavı ne zaman?" "YKS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" soruları geliyor...

YKS'den önce üniversite adayları üniversite sınavına YGS ve LYS olmak üzere iki sınavla girebiliyordu. İki sınav da birbirinden farklı tarihlerde ve aralıklı olarak yapılıyordu. YGS ve LYS yerini YKS'ye bıraktı. Genel hatlarıyla YKS'nin iki aşaması; TYT ve AYT; YGS ve LYS'yi karşılıyor. Şöyle ki; TYT yani temel yetenek testi, YGS'yi... AYT yani alan yeterlilik testi ise LYS'nin karşılığı denilebilir.

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YKS SINAVI NE ZAMAN? İŞTE YKS SINAV SAATLERİ

YKS sınavı 2018 yılında iki aşamada gerçekleşecek. Birinci aşama TYT; ikinci aşama ise AYT olacak... TYT ve AYT tarihleri şöyle:

Sınav binasına son giriş saatleri:

TYT: 30 Haziran Cumartesi - Saat 10.00

ATY: 1 Temmuz Pazar - Saat 10.00

Öte yandan TYT ve AYT ile ilgili ÖYSM'den son dakika uyarısı geldi. ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada öğrencilerin sınavların yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra kesinlikle alınmayacakları vurgulandı.

Hatırlanacağı gibi ÖSYM tarafından bir süre uygulanan binalara en geç saat 09.45'te girilir kuraları mağduriyetlere yol açmış, yaşanan mağduriyetler medyaya yansımıştı. ÖSYM 2017 Eylül ayında aldığı kararla 09.45 kuralını kaldırmıştı. Sınav giriş yerlerine saat 10.00'a kadar giriş ypılabilecek. Ancak saat 10.00'dan sonra kesinlikle alım yapılmayacak.

TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

Ayrıca ÖSYM'den yapılan uyarılarda üniversite adaylarının sınava girişte, kalem, kalemtraş ve silgi getirmemeleri sadece şeffaf şişede su getirebilecekleri de hatırlatıldı. Bununla birlikte sınav merkezlerine girişte öğrencilerin kimliklerinin ve sınav giriş belgelerinin de yanlarında olması önemle vurgulandı.

Peki; YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte cevabı...

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

YKS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden yani ÖSYM - AİS'ten yapılıyor... Üniversite adayları www.ais.osym.gov.tr sayfasından TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS'e girip YKS sınav giriş belgesini alabilirler... Tıpkı sınav saati gibi sınav giriş belgesi ile ilgili de ÖSYM'den son dakika uyarısı geldi. ÖSYM tarafından yapılan uyarıya YKS sınav giriş belgesi çıkarılırken adayların fotoğraflarının net olmasına dikkat edilmesi istendi. Net olmayan fotoğraflı YKS sınav giriş belgesi geçersiz sayılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS YERLERİ

YKS sınav yerleri kısa süre önce belli oldu. Üniversite adayları YKS sınav yerlerini ÖYSM Aday İşlemleri Sistemi'nden yani ÖSYM - AİS'ten öğrenebilirler. Adaylar giriş belgelerinde YKS sınav yerlerini de görebilecekler. ... Üniversite adayları www.ais.osym.gov.tr sayfasından TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS'e girip YKS sınav giriş belgesini alabilirler...

İETT'DEN YKS MÜJDESİ

YKS için geri sayım sürerken İETT'den müjdeli haber geldi. İETT tarafından yapılan duyuruda; YKS sınav giriş ve çıkış saatlerinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. YKS sınavı görevlileri ve YKS sınavına giren adaylar sınav giriş belgeleri ile toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekler.