HT Magazin'de yer alan habere göre, Yonca Evcimik, "Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin müzikseverler müzikal çalışmaları CD olarak arşivlerinde görmek istiyor. Bu yüzden ben de her yeni işimi CD olarak çıkarıyorum" dedi.

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