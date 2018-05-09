Ham petrolün varil fiyatı hızlanan küresel ekonominin yanı sıra giderek ısınan dünya siyasetinin de etkisiyle peş peşe rekorlar kırıyor. Haftaya 76 dolarlık rekor fiyatla başlayan Brent tipi petrol ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ihtimali nedeniyle zaman zaman 76 dolar seviyesini de geride bıraktı.

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 70 dolara kadar yükseldi. Böylece, her iki petrol türünün fiyatı da Kasım 2014’ten bu yana en yüksek seviyelerinden işlem gördü.

Petrol fiyatlarının hızla artması dünya çapında ekonomik gelişmeleri farklı şekillerde etkileyecek. Buna göre enerji fiyatlarının artması özellikle büyük miktarda petrol ithal eden ülkelerin bütçelerini kötü etkileyecek. Aynı zamanda dünya çapında doların da değerleniyor olması pek çok ülkenin bütçe sorunları ile karşı karşıya kalmasına neden olacak.

80 DOLARI ZORLAYACAK

Diğer yandan pek çok sanayinin ana hammaddesi olan petrolün zamlanması dünya çapında mal ve hizmet fiyatlarının artmasıyla enflasyonu da körükleyecek. Bu arada düşük petrol fiyatları nedeniyle uzun süredir zor günler geçiren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ise artan fiyatlarla yeniden gelirlerini artırmaya başladı.

Ham petrol fiyatlarını yükselten çok sayıda neden bulunuyor. Bu nedenlerin başında ABD’nin İran’la yaşadığı siyasi gerginlik geliyor. Başkan Trump’ın tarafların imzaladığı nükleer anlaşmasından çekilmesi ve ambargo kararı bu gerginliği daha da artırdı. Şimdi Washington, Tahran’a yeni bir anlaşma için 3 ila 6 ay arasında bir zaman tanıdı. Ardından ambargo tüm gücüyle hayata geçecek.

ABD Başkanı Trump anlaşmanın iptaliyle ilgili yaptığı konuşmada İran’a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. Trump bu çerçevede Tahran ile ticaret yapacak ülkelere de gözdağı vererek söz konusu ambargoları delecek ülkelerin de aynı şekilde sert önlemlerle karşılaşacağını söyledi. Diğer yandan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, petrol piyasasında yeniden dengelenmenin sağlanmasının uzun bir süreç olduğunu ve bunun yapılmakta olduğunu açıkladı. Bu arada yaşanan fiyat artışları sonucu Rusya’nın petrol ihracat gelirleri yüzde 21.2 artarak 28.2 milyar dolara yükseldi.

Pahalı petrol dünya ekonomisini nasıl etkiler?

- Petrol fiyatlarının yükselmesi veya düşmesiyle dünya çapında trilyonlarca dolarlık sermaye akışının yönü değişiyor.

- Petrol fiyatı düştüğünde petrol üreticilerini ve sektörü kredi ile besleyen kuruluşlar ağır yara alıyor.

- Ancak tüketicinin cebinde kalan fazladan nakit ekonomiye akarak canlanma yaratıyor.

- Artan petrol fiyatında ise bunun tam tersi yaşanıyor, büyük yatırım projeleri rafa kalkıyor.

- Ülkelerin petrol faturaları kabarıyor ve bütçe sorunları gündeme geliyor.

- Ayrıca küresel üretimin her aşamasında fiyat artışlarının yaşanması maliyetleri artırıyor.

- Ürün ve hizmetlerde yaşanan fiyat artışları ise tüketicilere zam olarak yansıyor.

- Enflasyon artışının sürekli olması tüketici harcamalarının düşmesine neden oluyor.

- Tüketici harcamalarının düşmesi ekonomide büyümeyi azaltıyor.

Petrol neden yükseliyor?

1- ABD ve İran arasında imzalanan nükleer anlaşmanın iptal edilmesinin neden olduğu olumsuzluklar.

2- ABD tarafından İran’a uygulanacak ambargoyla petrol piyasasından günlük 2.5 milyon varil petrolün eksilme ihtimali.

3- OPEC ülkelerinin fiyatları yükseltmek için üretimi düşük tutma politikalarını sürdürmeleri.

4- Önemli petrol üreticilerinden olan Venezüella’nın yaşadığı krizin derinleşmesi.

5- Küresel ekonominin düşük yüzdeli de olsa gelişmesinin petrole olan talebi artırması.

İRAN'IN OPEC İÇERİSİNDEKİ PAYI OLDUKÇA YÜKSEK