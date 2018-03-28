Yunanistan'ın en büyük havayolu şirketi Aegean Airlines, tek koridorlu yolcu uçağı filosunu yenilemek için Fransa merkezli Airbus ile anlaştı. 42 adet Airbus A320neo siparişi veren Yunan şirketi 4 milyar euro ödeyecek.

Aegean Airlines tarafından geçilen 42 uçaklık siparişi bir Yunan taşıyıcının tarihteki en büyük alımı olmasının yanı sıra Yunanistan'da 2010 yılından bu yana yaşanan ekonomik kriz sonrası özel sektörün yaptığı en büyük yatırımlardan biri oldu.

NET KÂRI YÜZDE 87 ARTMIŞTI

Star Alliance üyesi olan Yunan şirketi, eskiyen filosunun bakım masraflarını düşürmek için bir süredir Airbus'un yanı sıra Boeing üretimi 737 MAX seçeneğini de değerlendiriyordu. 12 aylık çalışma sonucunda ise Airbus ile anlaşıldı.

2013 yılında özelleştirilen ülkenin bayrak taşıyıcılarından Olympic Airlines'ın da sahibi olan Aegean, geçen yıl toplam 13.2 milyon yolcu taşımıştı. Net karını yüzde 87 arttıran şirket Yunan turizminin gittikçe ilerlemesiyle satışlarında tarihinin en iyi dönemlerini yaşıyor.

Basın toplantısında konuşan şirketin Başkan Yardımcısı Vassilakis, "Aegean için tarihi bir gün" açıklamasında bulunurken uçakların 2020 ve 2025 yılları arasında tesliminin yapılması bekleniyor.

Sipariş kapsamında A320neo ailesine air 30 uçak istenirken, yeni jenerasyon motora sahip ve yüzde 15 yakıt tasarrufu sunan 12 ilave jet de opsiyonel olarak mutabakat anlaşmasına yer aldı.