Zahide Yetiş, Cem Arısoy ile 16 Eylül 2014 tarihinde hayatını birleştirdi. Cem Arısoy ve Zahide Yetiş çiftinin yeni doğacak çoçuğunun cinsiyeti de belli oldu. İkili canlı yayında bebeğin cinsiyetini öğrenince duygu dolu anlar yaşadı.

İşte Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy hakkında merak edilenler...



CEM ARISOY KİMDİR?

Cem Arısoy, Zahide Yetiş ile 16 Eylül 2014 yılında Paris’te evlenmiş iki gün sonra’da İstanbul Kuruçeşme’de düğün yapmıştır.





ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş Arısoy, 7 Temmuz 1979 tarihinde Viyana'da doğmuştur. Lise eğitimini İzmir'de özel bir kolejde okuyan Yetiş, ardından üniversite eğitimini de Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yapan Zahide Yetiş, birçok programda sunuculuk yaptı. 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Doktorum programıyla tanındı. ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten beri SHOW TV'de haftaiçi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'le programını sunmaktadır.

Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır. Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı Hey! Biz de Buradayız isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.

Sunucu Zahide Yetiş, 2014 senesinde Paris'te Cem Arısoy ile hayatını birleştirmişti. Zahide Yetiş hamileliğini ilk öğrendiğinde müjdeli haberi yakın dostu Müge Anlı‘ya “Teyze oluyorsun” diyerek vermişti. Zahide Yetiş ise bebeğinin cinsiyetini ilk kez yakın dostu Müge Anlı ve doktorundan öğrenmişti.

Müge Anlı, sunucu Zahide Yetiş‘in bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını açıklamıştı. Müge Anlı‘nın açıklamasının ardından stüdyoda duygu dolu anlar yaşanmıştı.