Zehra Çilingiroğlu geçen gün babası Kaya Çilingiroğlu ile buluşup yemek yedi.

Posta'nın haberine göre, Zehra Çilingiroğlu'nun dünyaca ünlü Celine markasını taşıyan 10 bin liralık çantası dikkat çekti. Hülya Avşar'ın, Özel bir üniversitede İç Mimarlık Bölümü'nde okuyan ve notları çok iyi olan kızı Zehra'ya çantayı hediye aldığı öğrenildi.