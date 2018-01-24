Zehra Çilingiroğlu’ndan sürpriz evlilik teklifi

Sözcü'nün haberine göre, Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi genç işadamı Eray Ölçüm önceki akşam Tarabya'da bir balıkçıda görüntülendi.

Arkadaşları ile yemek yiyen ikiliden Zehra’nın sevgilisi Ölçüm’e sürekli ‘Seni seviyorum’ dediği duyuldu.

ZEHRA KAFALARI KARIŞTIRDI

Mekan çıkışında kameralara konuşan Avşar kızı, yaptığı açıklama ile de herkesi güldürdü.

Bir muhabirin ‘ilişkide ilk adımı kim attı, ne zaman başladı’ sorusuna “Evlenme teklifini ben yaptım” diyerek manidar bir açıklama yapan Avşar kızı, bu açıklamayla da kafaları karıştırdı.

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