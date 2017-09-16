Zlatan Ibrahimovic: Her zamanki halimden daha formda döneceğim

Kulübün dergisi "Inside United"a röportaj veren İsveçli golcü, sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini belirterek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Ayağımdan geçirdiğim operasyonun ardından her gün antrenmanlarıma devam ettim." diye konuştu.

Sakatlık sürecinde bir gün bile tatil yapmadığının altını çizen 35 yaşındaki oyuncu, "Sahaya inerek yeniden oynamaya başladığımda, daha formda olacağım. Şu an oynayacak düzeydeyim ancak eski halimden daha formda olmak için bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Manchester United formasıyla 28 gole imza atan yıldız oyuncu, nisan ayında yaşadığı ciddi sakatlığın ardından futboldan uzun bir süre uzak kalmıştı. İngiltere temsilcisi ile sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatan İsveçli golcünün, yeşil sahalara 2018 yılının başında dönmesi bekleniyor.

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