Zonguldak'ta, geçen yıl belediyenin işlettiği mavi bayraklı Kapuz Plajı´nda alkol alan iki doktora polis tarafından kesilen 109'ar lira para cezası, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi.
DHA'nın haberine göre geçen yıl 12 Eylül'de Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı'nda meydana gelen olayda, doktor 32 yaşındaki Ş.Ç. ve meslektaşı olan arkadaşı Kapuz Plajı'nda kitap okuyup güneşlendikleri sırada yanlarında getirdikleri içkiyi çıkardı. İddialara göre doktorların yanına giden plaj görevlileri sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyleyerek, kadınları uyardı. Doktorlar, plajın kamu malı olduğunu ve kimseye rahatsızlık vermeden içki içmenin yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunu iddia etti. Doktorlar, ikna edilemeyince plaja polis çağrıldı. Doktorlar, plaj görevlilerin şikayeti üzerine karakola götürüldü. Ş.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu'nun 'Çevreye rahatsızlık verme' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
PARA CEZASI KALDIRILDI
İki doktor cezanın iptali için Zonguldak Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, uygulanan para cezasının yerinde olmadığı kanaatine vararak cezanın iptaline karar verdi. Kararda, Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesine göre işlem yapıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Bu madde kapsamında idari yaptırım kararı mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiler hakkında uygulanacağı, muteriz hakkında böyle bir tespit yapılmadığı, dosya kapsamındaki belgelerden de muterizin böyle bir eyleminin olmadığının anlaşıldığı, uygulanan idari para cezasının yerinde olmadığı kanaatine varılmış, itirazın kabulüne karar verilerek Zonguldak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'nin 12 Eylül 2017 tarih 210 kabahat numaralı 109 TL tutarlı idari para cezası hukuka uygun olmadığından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu´nun 28/8-b maddesi gereğince başvurunun kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verildi"
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