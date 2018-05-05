Ülkemizin spor faaliyetleri konusunda belki de en büyük hayali bir Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak diyebiliriz. Yıllardır futbol konusunda Dünya Kupası elemelerini geçmek için ayrı, o heyecana ev sahibi olmak için ayrı mücadele sergiliyoruz. Bu aşamada en büyük başarımız ev sahipliği adına 2004-05 yılı Şampiyonlar Ligi Finali’nin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması diyebiliriz. Dünyanın gözü gerçekten bizim üzerimizdeydi. HT Cumartesi'den İlker Karaş'ın haberi...
2005’ten günümüze artık elde edeceğimiz başarılar için yepyeni bir mecramız var: e-spor. Bu bağlamda da Türkiye’den dünyaya açılan Zula oyunu ve onun Zula World Cup’ı uzunca bir maraton sonunda finalini yaptı ve oynandığı yabancı ülkelerden takımları ve oyuncuları ülkemize getirerek Türkiye’nin e-spor kariyerinde bir ilki başardı.
100 BİN DOLARI PAYLAŞTILAR
Yapılan elemelerin sonunda finale kalan 4 ülkeden 6 takım kıyasıya rekabet etti. Finalde birinciliği Polonya ekibi Izako Boars, ikinciliği Türkiye’den We Make The Future, üçüncülüğü ise yine Türkiye’den Youth Crew ekibi kazandı. Toplamda 100 bin dolar ödül havuzunu paylaştılar. Bu başarının arkasında yer alan önemli isimlerden ikisi Ahmet Avcı ve Tuncay Büyükoğlu ile etkinlik öncesinde World Cup aşamasına nasıl gelindi ve devamında neler paylaşıldı konularında bir sohbet gerçekleştirme şansım oldu. Ahmet Avcı ya da oyuncuların bildiği ismi ile CaptainATX çok enerjik biri. Oyuncuların oldukça sevdiği bir isim. “Zula bugün Dünya Kupası aşamasına hangi yollardan geçerek geldi?” soruma “Zula’nın attığı her adım planlıydı, benim işe alınmam bile 2 yıl öncesinden planlanmıştı, haberim yoktu. Zula E-spor Ligi, yapılan turnuvalar bugünler için taban oluşturma amaçlıydı” diyerek önemli bir noktaya temas ediyordu. Çoğu firmanın büyüme stratejisi olarak önemsemediği bu detayları Zula fayda sağlayacak bir basamak olarak kullanmıştı.
Sadece e-spor ligi değil, Youtube, Facebook, Instagram gibi oyuncularının yer aldığı mecraları da aktif kullanarak oyuncularının sesine kulak veriyor. Zula’nın iç ve dış pazar hakkında büyüme stratejisi olarak nasıl ilerleyeceği konusunda Tuncay Büyükoğlu, “Avrupa’da ve Güney Amerika’da yayındayız ve o bölgelerde de pazar payı olarak ilk 3’te yer alıyoruz. İran’ın MMOFPS pazarını yaratan konumdayız ve bu büyüme sürecinin 1 yıl olacağını düşünüyoruz. En önemli pazarlar için yeni adım atıyoruz. Kuzey Amerika pazarına 1-2 ay içerisinde gireceğiz. Ardından rekabetin çok yüksek olduğu Rusya pazarına, sonrasında da Uzakdoğu ve Asya pazarına adım atacağız. Böyle böyle büyüyen adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Zula’yla şu an dünyada en çok oynanan 5 MMOFPS oyunundan biriyiz” diyerek görüşlerini belirtti. Diğer markaların MENA bölgesine ilk giriş yaptığını ve orada yayılmayı hedeflediğini, neden kendilerinin bu piyasa yerine dünyanın daha farklı bölgelerini hedef aldıklarını sordum. “Ortaya koyduğumuz içeriğin hedef aldığımız ülkelerde daha fazla cevap alacağını analiz etmiştik ve bu nedenle ilk o pazarlara girdik” diye yanıtladı sorumuzu. Avrupa’da 10 bin CCU, globalde de 70 bin CCU’ları zorladıklarından bahseden Büyükoğlu ilerleyen dönemde bu verilerin daha büyük operasyonların bir parçası olacağının da sinyallerini verdi. Ünlü analiz firması Newzoo’ya göre oyun sektörünün 2021’de 180.1 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğinin öngörüldüğü düşünüldüğünde, bu konuşulanlar hayal değil. Böyle bir serüven içerisinde milyon dolarlık fikirlerin havada uçuştuğu bir sektörde Türk geliştiricilerin ve Türk takımların kendi değerini ve Dünya Kupası’nı ortaya koyuyor olması takdire şayan bir durum. E-spor, konukseverliğimizi ve genç nesillere kendi kültürümüzü anlatabileceğimiz bambaşka bir kapı da açıyor. Düşünün, bir yabancı oyuncusunuz ve Türkiye’ye bir dünya kupası etkinliği ile geldiniz. Burada Türk takımlar sizi hoşgörü ile karşılıyor, kebabın ve dürümün nasıl yeneceğini izah etmeye çalışıyor. Tam bir kültür mozaiği. Aklınızdan geçirip gülebilirsiniz ama bu olay bu etkinliğin içerisinde gerçekleşen ve yüzleri güldüren bir anı olarak hatıra defterlerine düşülmüş.
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