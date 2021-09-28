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'1 Başka Güzel'de Kobra Murat rüzgarı esti

Show TV'nin sevilen yarışma programı 1 Başka Güzel, bugün ''Roman Havası'' konseptiyle rengarenkti

'1 Başka Güzel'de Kobra Murat rüzgarı esti
HABERTURK.COM

1 Başka Güzel'de yarışmacılar podyumda gösterişli ve canlı roman kıyafetlerini göstermekle kalmayıp performanslarıyla da dikkat çektiler. Kobra Murat'ın eğlenceli halleri ve muhteşem performansına jüri de dayanamadı ve podyumda roman havası oynadılar.

Eğlencenin ve müziğin eksik olmadığı renkli bölümde rekabet de hız kesmedi. Mavi takımın renkli kişiliği Kardelen, takım arkadaşları tarafından istenilmeyen isim oldu ve kırmızı takım yarışmacısı olarak mücadeleye devam etti.

1 Başka Güzel'de Kobra Murat rüzgarı;

1 Başka Güzel yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30'da Show TV'de!

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