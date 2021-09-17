Show TV'nin bambaşka moda yarışması 1 Başka Güzel'in yarışmacıları haftanın son gününde "kendi stilinle gel" konseptiyle podyumda yürüdü. Yarışmacıların kimi jüriyi etkilemeyi başarırken kimi de sınıfta kaldı.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

Mavi takımın göze çarpan yarışmacılarından Dilşah, annesine ne kadar bağlı olduğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Duygusal dakikaların yaşandığı 1 Başka Güzel'de izleyici yarışmacıları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Dilşah gözyaşlarını tutamadı;

https://www.showtv.com.tr/programlar/sahne/bir-baska-guzel-duelloyu-kaybeden-dilsah-gozyaslarini-tutamadi/98575

REKABET HIZ KESMEDİ, GERİLİM YÜKSELDİ

Haftanın son gününde birbirinden iddialı yarışmacılar, kendi stiliyle podyuma çıktı. Heyecanın hız kesmediği günde gerginlikler de yaşandı. Ebrar, istediği makyajı yaptıramadığını söyleyerek makyözle tartıştı. Bu olaya Bige Daruga Çalışkan'dan tepki geldi. Jüri, Ebrar'a bu davranışlarına devam ederse elenebileceği uyarısında bulundu.

İlk hafta eleme yapılmayan 1 Başka Güzel'de haftaya eleme heyecanı yaşanacak.

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