Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gelecek hafta sonu İstanbul'da kar yağışının beklendiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
— Hüseyin Öztel (@huseyinoztel) March 4, 2022
İlkbaharı ve ısıtan güneşini özleyen o güzel insanlardan özür dileyerek; önemli bir değişim olmazsa gelecek haftasonu İstanbul’da kar topu oynarız. Samimi olmak gerekirse gelmesin bu sistem istiyordum, günlerdir göz ucuyla takipteyiz tabii…Gelecek görünüyor. Hazırlıklı olalım
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