1. Lig'de günün sonuçları - 1. Lig Puan Durumu - Her şey son hafta belli olacak

TFF 1. Lig'de 33. hafta tamamlandı... Giresunspor, Akhisarspor'u 3-0, Adana Demirspor, Balıkesirspor'u 3-0 ve Samsunspor Ankaraspor'u 3-1 yendi. Son haftaya 67'şer puan ve averajla ilk 3 sırada giren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'un Süper Lig kaderi son haftada belli olacak. Diğer yandan Adana Demirspor'un iki rakibine karşı da ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.

Adana Demirspor'un deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacağı 34. haftada Giresunspor Tuzlaspor'a, Samsunspor da Adanaspor'a konuk olacak. Normal sezonu ilk 2 sırada bitirenlerin Süper Lig vizesi alacağı, bu takımları izleyen 4 ekibin de play-off'ta mücadele edeceği ligde, play-off'tan bir takım daha Süper Lig'e yükselecek.

AKHİSARSPOR KÜME DÜŞTÜ

Öte yandan Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu.

PLAY-OFF

Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Altay ve Boluspor ile berabere kalan İstanbulspor ise play-off'a kalmayı garantiledi.

GÜNÜN SONUÇLARI

34. HAFTA PROGRAMI

Bursaspor - Keçiörengücü

Tuzlaspor - Giresunspor

Adanaspor - Samsunspor

Balıkesirspor - Altınordu

Altay - Bandırmaspor

Ankaraspor - İstanbulspor

Akhisar - Ümraniyespor

Boluspor - Eskişehirspor

Menemenspor - Adana Demirspor