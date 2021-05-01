TFF 1. Lig'de 33. hafta tamamlandı... Giresunspor, Akhisarspor'u 3-0, Adana Demirspor, Balıkesirspor'u 3-0 ve Samsunspor Ankaraspor'u 3-1 yendi. Son haftaya 67'şer puan ve averajla ilk 3 sırada giren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'un Süper Lig kaderi son haftada belli olacak. Diğer yandan Adana Demirspor'un iki rakibine karşı da ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.
Adana Demirspor'un deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacağı 34. haftada Giresunspor Tuzlaspor'a, Samsunspor da Adanaspor'a konuk olacak. Normal sezonu ilk 2 sırada bitirenlerin Süper Lig vizesi alacağı, bu takımları izleyen 4 ekibin de play-off'ta mücadele edeceği ligde, play-off'tan bir takım daha Süper Lig'e yükselecek.
AKHİSARSPOR KÜME DÜŞTÜ
Öte yandan Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu.
PLAY-OFF
Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Altay ve Boluspor ile berabere kalan İstanbulspor ise play-off'a kalmayı garantiledi.
GÜNÜN SONUÇLARI
34. HAFTA PROGRAMI
Bursaspor - Keçiörengücü
Tuzlaspor - Giresunspor
Adanaspor - Samsunspor
Balıkesirspor - Altınordu
Altay - Bandırmaspor
Ankaraspor - İstanbulspor
Akhisar - Ümraniyespor
Boluspor - Eskişehirspor
Menemenspor - Adana Demirspor
YORUMLAR