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        Haberler Gündem Güncel 10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında

        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 10 yıl önce öldürülen 54 yaşındaki Zeynel Coşar cinayeti çözüldü. Jandarma, Coşar'ın eşi, çocukları, kardeşi ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, halıcılıkla uğraşan Zeynel Coşar'ı aşırı derecede alkol alıp, eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığını, ailenin kazancını eğlence mekanlarında harcadığını öne sürerek öldürdüklerini itiraf etti. Coşar'ı iş yerinde öldürüp cesedini halıya sararak uçurumdan attıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:52
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        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
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        Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkisinde, 16 Ağustos 2014 tarihinde erkek cesedi bulundu.

        O dönem yapılan çalışmalarda cesedin kimliği ve olayın şüphelileri tespit edilemedi. İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışması kapsamında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, dosyayı yeniden ele aldı.

        DNA ÖRNEKLERİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen bu kişi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankası'nda bulunan yakınları için kayıp ilanı veren ailelerin DNA örnekleri eşleştirildi.

        Ekiplerin 4 aylık çalışmasıyla cesedin Zeynel Coşar'a ait olduğu saptandı. Ardından Coşar ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüpheliler belirlendi.

        ŞAFAK OPERASYONU İLE YAKALANDILAR

        Şüphelilere yönelik yapılan saha çalışmaları, teknik takip, HTS ve DNA eşleştirmesi sonucu, 'kasten öldürme' olayını gerçekleştiren, suça iştirak ve yardım ettiği tespit edilen eşi, çocukları, kardeşi ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 kişiye yönelik, 19 Nisan'da, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 8'i Çanakkale, 1'i ise İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler M.C., A.C., G.C., M.C., A.C., M.C., G.C., A.B. ve E.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        CESEDİ HALIYA SARIP UÇURUMDAN ATMIŞLAR

        Şüphelilerin ifadelerinden Coşar'ın kendilerine ait olan halı dükkanında 10 Ağustos 2014 tarihinde çıkan tartışma sonrası çıkan boğuşmada öldürüldüğü, cesedinin halıya sarılıp aynı gün, araçla Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkisine götürüp, uçurumdan atıldığı belirlendi.

        Şüphelilerin ifadelerinde, Coşar'ın aşırı derece alkol alıp, eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığını, ailenin kazancını eğlence mekanlarında harcadığını, çevredeki kişilere tacize varan davranışlarda bulunduğunu söyledi. Şüpheliler birbirlerini suçlarken, Coşar'ı kimin öldürdüğünün henüz saptanamadığı bildirildi.

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        #faili meçhul cinayet
        #çanakkale lapseki
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