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Araçların kimlik kartı olarak değerlendirilen ve her aracın kendisine özgü olan plakalar, bir aracın sorumluluğunun kimde olduğunu belirten metal levhalardır. Alüminyum bir malzemeden imal edilen ve üzerlerinde bulunan yazıların belirli kurallara bağlandığı plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Peki, 14 hangi şehrin plakası? Bolu ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, 14 plaka kodu nereye ait sorusunun cevapları…

14 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan 14 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Bolu’dur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında bağımsız bir sancak olarak varlığını sürdüren Bolu; cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır.

Bolu ilinin 14 plaka numarasını almasını tarihi ise 1962’dir. Ekim 1962 tarihinde alınan bir kararla Türkiye’de vilayet olan 67 ile, 1’den başlayarak 67’de sonlanmak üzere plaka numaraları atanmış ve Bolu da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 14 numaralı plaka kodunu almıştır. 27 Eylül 1962 tarihinde yayınlanan ve 24 Ekim 1962 yılında yürürlüğe giren bu yönetmeliğe göre zaman içinde artan şehir sayısına paralel olarak yeni plaka kodları da eklenmiştir. Günümüzde Türkiye’de 81 vilayet ve 81 ayrı plaka kodu bulunmaktadır.

Batı Karadeniz Bölgesi’nden yer alan Bolu’nun yüzölçümü 8.341 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 320 bin 824 olarak ölçülmüştür. Bolu vilayetinde trafiğe kayıt edilmiş ve 14 plaka koduna sahip olan araçların sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 verilerine göre 125 bin 559 olarak saptanmıştır. Bu araçlar içinde otomobil gibi hususi araçlardan otobüs ve minibüs gibi büyük araçlara, hafif ticari araçlardan motosikletlere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Bolu İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de kullanılmakta olan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan rakam ve sayılar illerin; bu sayıların hemen ardından gelen harf ve harf kombinasyonları ise o ile bağlı olan ilçelerin kodu olarak yer almaktadır. Plakaların orta kısmında yer alan ve bazen tek bazen de birde fazla harften meydana gelen bu kısım, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini bizlere göstermektedir. Buradan hareketle bir aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu anlamanın en kolay yolu, o aracın plakasını incelemektir.

Şimdi gelin hep birlikte, Bolu’nun merkez ilçeleri, Mudurnu ilçesi ve Gerede ilçesi plaka harf gruplarının, bir diğer ifadeyle plaka kodlarının neler olduğuna göz atalım. İşte, Bolu ilçeleri plaka kodları:

Bolu Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

14 AC 001 - 14 AZ 999

14 BA 001 - 14 BZ 999

14 BE 001 - 14 BE 999

14 EA 001 - 14 EZ 999

14 T 0001 - 14 T 2499

Bolu Mudurnu İlçesi Plaka Kodları:

14 LA 001 - 14 LZ 999

14 T 4000 - 14 T 4500

Bolu Gerede İlçesi Plaka Kodları:

14 KA 001 - 14 KZ 999

14 M 5000 - 14 M 5499

14 T 3500 - 14 T 3999