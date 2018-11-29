Haberleri görünce eve döndü

Alınan bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmeyen 14 yaşındaki N.D., bir süre önce sevdiği genç ve inşaat işlerinde çalışan S.A. (26) ile nişanlanmış, 16 Kasım günü de evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.



İHA'nın haberine göre, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Emine Demirci'nin (35) haberlerinin medyada çıkmasının ardından N.D. evine geri döndü. Kız çocuğu eve gelmediği sürede bir kız arkadaşının yanında kaldığını belirterek, "Nişanlım benimle evlenmek istedi, ancak ben erken olduğunu söyleyip evlenmek istemedim. 18 yaşından önce olmaz dedim. Nişanlım ise bunda ısrar edince erken yaşta evlenmekten korkup evlenmemek için evden kaçtım. Evlenmemek için beni kimse bulamasın istedim" dediği öğrenildi.



Kız çocuğunun bu olaydan sonra nişanlısından da ayrıldığı belirtildi.





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