15 Temmuz’un 9 yıllık bilançosu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi 9 yılı geride bırakırken başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Türkiye genelinde savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarda polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 390 bin 354 şüpheliden 113 bin 837'si tutuklandı. Terör örgütünün gerçekleştirilmeye çalıştığı darbe girişiminde, asker ve sivil 253 kişi şehit edildi.
Giriş: 15.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:07