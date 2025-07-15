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        Haberler Gündem İnfo Grafik 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı

        15 Temmuz’un 9 yıllık bilançosu

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi 9 yılı geride bırakırken başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Türkiye genelinde savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarda polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 390 bin 354 şüpheliden 113 bin 837'si tutuklandı. Terör örgütünün gerçekleştirilmeye çalıştığı darbe girişiminde, asker ve sivil 253 kişi şehit edildi.

        Giriş: 15.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:07
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        #15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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