15 Temmuz tatil mi? sorusu 2025 yılında salı gününe denk gelmesi sebebiyle merak ediliyor. Resmi tatil günleri ve milli bayramlar özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Bu yıl Salı gününe denk gelen 15 Temmuz, çalışan özel sektör çalışanları için büyük önem taşıyor. Bu önemli günde birçok tören ve etkinlik düzenlenerek milli birlik ruhu yeniden tazeleniyor. Peki, 15 Temmuz tatil mi, özel sektör ve kamu tatl mi? İşte yanıtı