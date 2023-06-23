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Haberler Yaşam Astroloji 16 Aralık Hangi Burç? 16 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu Ve Özellikleri Nedir?
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16 Aralık hangi burç? 16 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Aralık ayında doğan kişilerin burcu Yay'dır. Yükselen burç ise kişinin doğum saati ve yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç hesaplaması yapılmaz. 16 Aralık hangi burç? 16 Aralık tarihinde doğanlar yay burcudur. Yay burcu iyimser, maceracı ve doyumsuz bir seyahat etme, keşfetme ve yeni şeyler keşfetme dürtüsü olan meraklı bireylerdir.

16 Aralık Hangi Burç? 16 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu Ve Özellikleri Nedir?
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Bu kişiler, bağımsız, özgürlüğü seven ve harika bir mizah anlayışına sahip coşkulu kişilerdir. Yüksek düzeyde dürüstlük ve ahlaki ilkelere sahiptirler. Felsefi, açık fikirli ve bilgiye susamış olurlar. Bu da onları mükemmel öğretmenler ve iletişimciler yapıyor. Aşırı özgüvenleri ve açık sözlülükleri bazen başlarını belaya sokabilir, ancak uyum sağlama yetenekleri ve dayanıklılıkları hayatın zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

16 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu Ve Özellikleri Nedir?

Yay burcu insanları açık fikirlidir, maceracıdırlar, özgürlüklerine düşkündürler ve iyimserdirler. Yay burcu kadınları, özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına her şeyden çok değer verir, ancak bir ilişki kurduklarında sadık ve özverili ortaklardır. 16 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Yay Burcu ilişkilerde özgürlüğüne düşkün, heyecan arayan, maceraperest ve açık sözlüdür. Herhangi bir ortamda olumlu enerji yayabilir ve çevresindeki insanları motive edebilir.

16 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 16 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

  • 00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur
  • 02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur
  • 05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur
  • 10:30-12:00: arası yükselen Oğlak Burcu
  • 12:30-13:00 arası yükselen Kova Burcu
  • 13:30-14:00 arası yükselen Balık Burcu
  • 14:30-15:00 arası yükselen Koç Burcu
  • 15:30-16:00 arası yükselen Boğa Burcu
  • 16:30-18:00 arası yükselen İkizler Burcu
  • 18:30-20:00 arası yükselen Yengeç burcu
  • 20:30-23:00 arası yükselen Aslan Burcu

16 Aralık Burcu Özellikleri

Yay burcunun sembol işareti Centaur’dur. Centaur, Yunan mitolojisinde yer alan yarı insan yarı at şeklindeki efsanevi varlıklardır. Centaur, insan vücuduyla atın gövdesini birleştirir. Genellikle üst kısmı insan, alt kısmı ise at şeklindedir. 16 Aralık burcu özellikleri nelerdir dendiğinde spesifik olarak Yay burcu insanın, keşfetmeye doymayan bir ruhla dolup taştığı ve yeni maceralara atılmaktan keyif aldığı iyimserlikleriyle etraflarına pozitif enerji yayan ve özgürlüğe olan sevdalarıyla bilinen coşkulu ruhlar olduğu bilinir.

16 Aralık'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astroloji dünyasında içine doğduğumuz burç, kişiliğimizin yolunu belirleyecek bazı özelliklerimizi anlamamıza yarayacaktır. İşte 16 Aralık'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Ludwig van Beethoven: Ünlü Alman besteci ve piyanist (1770-1827). Jane Austen: İngiliz yazar, "Pride and Prejudice" ve "Sense and Sensibility" gibi klasik romanların yazarı (1775-1817).

Wassily Kandinsky: Rus ressam ve soyut sanatın öncülerinden (1866-1944).

Arthur C. Clarke: İngiliz bilimkurgu yazarı ve "2001: A Space Odyssey" romanının yaratıcısı (1917-2008). Steven Spielberg: Amerikalı ünlü film yapımcısı ve yönetmen, "Jaws", "E.T. the Extra-Terrestrial" ve "Jurassic Park" gibi filmleriyle tanınır (1946-).

Benjamin Bratt: Amerikalı oyuncu, "Miss Congeniality" ve "Law & Order" gibi yapımlarda rol almıştır (1963-).

Krysten Ritter: Amerikalı oyuncu, "Jessica Jones" dizisindeki başrol performansıyla tanınır (1981-).

Miranda Otto: Avustralyalı oyuncu, "The Lord of the Rings" filmlerinde Éowyn karakterini canlandırmıştır (1967-).

Mats Hummels: Alman futbolcu, Borussia Dortmund ve Alman Milli Takımı'nda oynamaktadır (1988-).

Theo James: İngiliz oyuncu, "Divergent" serisindeki Four karakteriyle tanınır (1984-).

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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