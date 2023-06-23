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Haberler Yaşam Astroloji 15 Aralık Hangi Burç? 15 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu Ve Özellikleri Nedir?
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15 Aralık hangi burç? 15 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Yay, tüm zodyak işaretleri arasında en deli dolu, şanslı ve pozitif olanıdır. Özgürlüğüne olan bağlılığı en üst düzeydedir. İnsanlar onu genellikle bu özelliklerinden tanır. Enerjileri her zaman yüksek seviyededir ve oldukça hareketlidirler. Peki, 15 Aralık hangi burç? 15 Aralık’ta doğan kişiler yay burcudur. Yay burcu oldukça ilginç insanlardır. Yeni bilgiler edinmeye ve insanlarla tanışmaya her zaman hazırdır.

15 Aralık Hangi Burç? 15 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu Ve Özellikleri Nedir?
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Yay burcu insanı enerjisi yüksek insanlardır. Cesaretlerini kanıtlamak için öncülük etmeyi severler. Genellikle kendilerine faydalı olacak kişilerle arkadaş olurlar. Bazı insanlar onun hak edilmemiş bir popülariteye sahip olduğunu düşünüyor. Ancak Yay burcu insanları yüksek yönetim becerilerine sahiptir. Onlarla baş etmek aslında göründüğü kadar kolay değildir.

15 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu Ve Özellikleri Nedir?

Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplandırılır: kardinal (öncü), değişken ve sabit burçlar. Yay, değişken dört burçtan biridir (diğerleri İkizler, Başak ve Balık'tır). Diğer burçlara göre değişime daha kolay uyum sağlayabilirler; birçok duruma uyacak şekilde bukalemunlar gibi renk değiştirirler. 15 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Öncü burçlar bir plan yapar, sabit olanlar, planı uygular değişken olanlar ise eleştirel bir gözle son rötuşları yapar. Yay burcu değişken bir burçlardan biridir. Doğasındaki değişkenlik onu sabit bir yerde kalmaktan alıkoyar.

Yay, ateş elementinin yönettiği üç burçtan biridir (diğer iki ateş burcu Koç ve Aslan'dır). Yay ateş burcu olduğundan, hareket etmeye ve bilgiyi aramaya heveslidir. Fakat bu Koç ve Aslan için geçerli değildir.

15 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 15 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

  • 00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur
  • 02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur
  • 05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur
  • 10:30-12:00: arası yükselen Oğlak Burcu
  • 12:30-13:00 arası yükselen Kova Burcu
  • 13:30-14:00 arası yükselen Balık Burcu
  • 14:30-15:00 arası yükselen Koç Burcu
  • 15:30-16:00 arası yükselen Boğa Burcu
  • 16:30-18:00 arası yükselen İkizler Burcu
  • 18:30-20:00 arası yükselen Yengeç burcu
  • 20:30-23:00 arası yükselen Aslan Burcu

15 Aralık Burcu Erkeği

Yay burcu bir adamla aşk ilişkisi içindeyken esnek ve her zaman değişime hazır olmalısınız. Uzun süre aynı pozisyonda kalmayacaksınız ve değişimden korkan veya içine kapanan biriyseniz ilişki çok uzun soluklu olmayabilir. Yay burcu bir erkeği, sürekli dışarı çıkmak, macera yaşamak ve rutini bozmak istediği için, partnerinin değişim korkusuyla bunu yapmasına engel olmaya çalıştığını fark ederse, sizinle uzun süre kalamaz. 15 Aralık burcu erkeği Yay burcu erkeği yeni deneyimlere açıktır ve özgür bir ruha sahiptir. Maceraları sever, keşfetmeyi ve dünyayı gezmeyi arzular.

15 Aralık Burcu Kadını

Aşık bir Yay kadını tutkulu, enerjik ve her şeye hazırdır. Gerçek bir doğa gücü olan Yay kadını, elinde yay ve okla ormanda avını kovalayan avcı Artemis gibidir. İstediğinin peşinden gitmekten zevk alır. Oturup hoşlandığı erkeğin kendisine yaklaşmasını beklemeyi sevmez, ilk hareketi kendisi yapar. 15 Aralık burcu kadını Yay burcu kadınları, enerjilerine ve açık sözlü davranışlarına ayak uyduramayan insanlara karşı sabırsızdırlar. Bu nedenle Yay burcu kadınları herkes tarafından sevilmelerine rağmen çoğu zaman uzun yıllar yalnız kalabilirler çünkü onların enerjilerine ayak uydurmak kolay değildir. Örneğin, yengeç burcu gibi evcimen birisi ile yay burcunun anlaşması zordur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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