17 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yine hareketli bir yayın akışı yaşandı. Gün boyunca süren eğlenceli ve bilgi dolu programlar, izleyicileri ekran başına kilitlerken; akşam kuşağında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları arasında büyük bir rekabet yaşandı. Prime time saatlerinde reyting mücadelesi arttı. Günün sonunda izleyici tercihleri, reyting sonuçlarına net şekilde yansıdı. İşte, 17 Mayıs 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları ve ilk 10’da yer alan programlar...