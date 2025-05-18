17 Mayıs reyting sonuçları bekleniyor: Cumartesi günü en çok ne izlendi?
17 Mayıs 2025 Cumartesi günü yayınlanan televizyon programları, reyting yarışında öne çıkmak için kıyasıya bir rekabet sergiledi. Akşam kuşağındaki güçlü yapımlar, izlenme oranlarını belirlemede etkili olurken, bazı programlar beklentilerin gerisinde kaldı. İzleyicilerin tercihleri, gün sonunda reyting tablolarına net şekilde yansıdı. İşte, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü reyting sıralamasında öne çıkan ilk 10 yapım...
17 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yine hareketli bir yayın akışı yaşandı. Gün boyunca süren eğlenceli ve bilgi dolu programlar, izleyicileri ekran başına kilitlerken; akşam kuşağında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları arasında büyük bir rekabet yaşandı. Prime time saatlerinde reyting mücadelesi arttı. Günün sonunda izleyici tercihleri, reyting sonuçlarına net şekilde yansıdı. İşte, 17 Mayıs 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları ve ilk 10’da yer alan programlar...
17 MAYIS CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
17 MAYIS CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI