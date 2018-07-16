Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’ın da arasında bulunduğu emniyet görevlilerinin yargılanmasına devam edildi. 17 yıldır süren davanın müştekileri arasında Adnan Oktar grubuna geçtiğimiz hafta yapılan son operasyonun firarilerinden Tarkan Yavaş da bulunuyor. Mahkeme, şikayetçi avukatının reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek talebi reddederek karara itirazın değerlendirilmesi için dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Vedat Mercan ve Metin Rakipoğlu katılırken diğer sanıkları avukatları temsil etti. Şikayetçilerden duruşmaya katılan olmadı.
İTİRAZ DİLEKÇESİ VERİLDİ
Mahkeme heyeti, bir kısım şikayetçinin avukatlığını yapan Nihan Toklu tarafından daha önce heyetin reddi yönündeki talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine buna itiraz içeren bir dilekçe verdiğini belirtti.
"TALEP DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK"
Sanık Adil Serdar Saçan’ın avukatı Serkan Saçan, davanın 17 yıldır devam ettiğini belirterek “Aşamalarda katılan Timur Ayan hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıntılı rapor alınmıştır. Red talebi davayı uzatmaya yöneliktir. Bu talebin reddine karar verilmesini istiyoruz. Müvvekkilim hakkında devam etmekte olan davalar nedeniyle bir takım yoksunluklar ve hak kısıtlamaları yaşamaktadır. Kendisi geçmişte emniyet müdürülüğü yapmış ve halen avukat olarak meslek yaşımını sürdürmektedir. Terör örgütlerinin ölüm listesinde olduğu halde sadece bu dava nedeniyle silah taşıyamamaktadır” dedi.
"BİRÇOK KERE AYNI YOLA BAŞVURULMUŞTUR"
Sanıklardan Vedat Mercan ve Ahmet İhtiyaroğlu’nun avukatı Özlem Ersavaş ise, “Gelinin aşamada birçok kere aynı yola başvurulmuştur. Hakkın kötüye kullanılmasından ibaret olan başvurunun reddine karar verilmesini talep ediyorum” dedi.
"DURUŞMAYA KATILAMAYACAK DURUMDALAR MAZERETLERİ KABUL EDİLSİN"
Şikayetçi avukatlarından Semra Karadağ, "Meslektaşım Nihan Toklu tarafından Timur Ayan adına verilen reddi hakim dilekçesinin içerik olarak göz önüne alınması ve davadan çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bir kısım katılanlar ve vekilleri duruşmaya katılamayacak durumdadırlar. Bu nedenle meslektaşım Ayfer Bayer adına verilen mazeret dilekçesinin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum” dedi.
"DAVA BU ZAMANA KADAR UZAMIŞTIR"
Sanıklardan Vedat Mercan, “Hakkımızdaki şikayet ve dava suç tarihi olarak gösterilen dönemde yapmış olduğumuz operasyondan kaynaklanmıştır. Haksız ve yersiz olmasına rağmen bu güne kadar uzamıştır. Suç tarihinin üzerinden 19 yıl geçmiştir. Katılan taraf sadece dilekçesinde belirttiği başkan ve üyelere değil geçmişte bir çok kez farklı heyetlere de asılsız suçlamalarda reddi hakim talebinde bulunmuştur. Talebin reddine karar verilmesini talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan reddi hakim talebinin reddine karar vererek itirazın değerlendirilmesi için dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.
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