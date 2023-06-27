Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 2 Aralık Hangi Burç? 2 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

2 Aralık hangi burç? 2 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Aralık ayında doğum gününü kutlayan kişiler yay burcudur. Yay burcunda doğan kişiler doğuştan gezgin ve özgür ruhludur. Arkadaş canlısı, esprili ve büyüleyici ve eğlencelidir. 2 Aralık Hangi Burç? 2 Aralık tarihinde doğan kişiler yay burcudur. Yay burcu Zodyak’ın dokuzuncu burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter’dir ve dokuzuncu evi yönetir.

2 Aralık Hangi Burç? 2 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Yay burcunun ana karakteri, Yunan mitolojisinde sayısız kahraman yetiştirmiş bir Centaur bilge olan Chiron'dur. Bu burca sahip insanlar, bir yerde uzun süre hareketsiz oturmayı zor bulurlar ve her zaman bir sonraki maceralarını planlarlar. Ancak Yay, yeni bir şehirde sadece turist olmayı sevmez, kendilerini tamamen yabancı bir kültüre kaptırmayı ve geleneklerini öğrenmeyi tercih eder.

2 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Yay, akıllarından geçenleri tam olarak söyleme eğilimindedir. Bu yüzden bazen patavatsız olabiliyor. Güçlü inançlara sahiptir. Bu burç bilgi ve fikirlerini insanlarla paylaşmayı ve bunun için değerli olduğunu hissetmeyi sever. Ancak kendi fikirlerini başkalarına dayatmamaya dikkat etmelidirler. Herhangi bir şey için kolayca fanatik olma eğilimi vardır. İşte, 2 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? Yay burcunda doğan insanların temel özelliği canlılık, samimiyet ve hayatı şevkle yaşamalarıdır. Güven dolu, mutlu ve bilgedir. Tehlikelere karşı pervasız olabilir.

Konsantre olamamaları dikkatlerinin dağılmasına neden olur, bir projeyi uzun süre planlayıp yürütemezler, çok çabuk sıkılırlar, bir kenara bırakıp tekrar başka bir şeye geçerler. Yay burçları için adalet vazgeçilmez bir şeydir ve kocaman bir kalbe sahiptirler, bu yüzden çok iyi arkadaş ve hayat arkadaşı olarak kabul edilirler. Arkadaş çevresini ise daima neşelendirir.

2 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 2 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

10:30 - 12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

12:30 - 13:00 arası yükselen Kova Burcu

13:30 - 14:00 arası yükselen Balık Burcu

14:30 - 15:00 arası yükselen Koç Burcu

15:30 - 16:00 arası yükselen Boğa Burcu

16:30 - 18:00 arası yükselen İkizler Burcu

18:30 - 20:00 arası yükselen Yengeç burcu

20:30 - 23:00 arası yükselen Aslan Burcu

2 Aralık'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astrolojide doğum tarihiniz 22 Kasım ile 21 Aralık arasına denk geliyorsa yay burcu insanısınız demektir. İşte, 2 Aralık'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

Yabancı Ünlüler:

  • Britney Spears - Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.

  • Lucy Liu - Amerikalı aktris.

  • Nelly Furtado - Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı.

  • Rena Sofer - Amerikalı aktris.

  • Monica Seles - Sırp tenisçi.

  • Jana Kramer - Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.

  • Alfred Enoch - İngiliz aktör.

2 Aralık Burcu Kadını

Bir yay burcunun doğduğu tarih, kişilik özelliklerinin çoğunu büyük ölçüde belirler. Bu burçta doğan kadınlar iyimser ve enerjik insanlardır. Büyük canlılıkları ve hayattaki her şeyi taşıdıkları şevki ile öne çıkarlar. 2 Aralık burcu kadını yay burcudur ve yay burcu bir kadını, meraklıdır ve yeni maceralar yaşamaya her zaman hazırdır. Yay kadınları harika arkadaşlar, cömert ve iyi danışmanlardır. Sosyal ilişkilerine büyük özen gösterirler. Ortamın enerjisini yükseltirler. Kötü enerjiyi ve karamsarlığa tahammül edemezler.


ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3 Aralık Hangi Burç? 3 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 3 Aralık hangi burç?
4 Aralık Hangi Burç? 4 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 4 Aralık hangi burç?
6 Aralık Hangi Burç? 6 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 6 Aralık hangi burç?
5 Aralık Hangi Burç? 5 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 5 Aralık hangi burç?
7 Aralık Hangi Burç? 7 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 7 Aralık hangi burç?
Uçma yetisini kaybeden akbaba koruma altına alındı
YAŞAM Uçma yetisini kaybetti... Koruma altında!
İtalya'da Kolezyum'u anahtarıyla tahrip eden turist aranıyor
YAŞAM Kolezyum'a anahtarlıkla isim kazıdı... Hapis cezası ...
Puhu yavrularını görünce, evindeki tadilata ara verdi
YAŞAM Havalandırma borusunda gördü, tadilatı durdurdu!
Omzunda uyudu, TikTok'ta viral oldu!
YAŞAM Omzunda uyudu, TikTok'ta viral oldu!
Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor
YAŞAM Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.