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Haberler Yaşam Astroloji 3 Aralık Hangi Burç? 3 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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3 Aralık hangi burç? 3 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Aralık ayında doğum gününü kutlayan kişiler yay burcudur. Yay burcunda doğan kişiler doğuştan gezgin ve özgür ruhludur. Arkadaş canlısı, esprili ve büyüleyici ve eğlencelidir. 3 Aralık Hangi Burç? 3 Aralık tarihinde doğan kişiler yay burcudur. Yay burcu Zodyak’ın dokuzuncu burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter’dir ve dokuzuncu evi yönetir.

3 Aralık Hangi Burç? 3 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Jüpiter'in etkisi altında doğmak ve ateşin sıcak elementine ait olmak, her zaman sıcaklık ve iyi hisler getirmez. Ateşli yay burcunun ikincil zararlarından biri de sabırsızlık ve düşüncesizliktir. Önce harekete geçer sonra düşünür. Önlenemez eylem arzusuyla hareket eden Yay, sonuçlarını ölçmeden doğrudan olanı alır. Maceralara ve sürekli uyaranlara duyulan ihtiyaç yay burcunu genellikle can sıkıntısını bastırır.

3 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 2 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

10:30 - 12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

12:30 - 13:00 arası yükselen Kova Burcu

13:30 - 14:00 arası yükselen Balık Burcu

14:30 - 15:00 arası yükselen Koç Burcu

15:30 - 16:00 arası yükselen Boğa Burcu

16:30 - 18:00 arası yükselen İkizler Burcu

18:30 - 20:00 arası yükselen Yengeç burcu

20:30 - 23:00 arası yükselen Aslan Burcu

3 Aralık Burcu Kadını

Yay burcu kadını çok bağımsız ve başıboş bir karaktere sahiptir. Yay burcu bir kadının muazzam bir seyahat ve spor sevgisi vardır. 3 Aralık burcu kadını her şekilde gerçeği arar. Mükemmel ilişki tanımı, onu hiçbir şekilde kısıtlamayan, bağımsızlığını elinden almayan, ona heyecan ve macera katan ilişkidir.

3 Aralık Burcu Özellikleri

İyimser ve idealist başlıca özelliklerindendir. Yay burcu kişileri genellikle iyimser bir bakış açısına sahiptir. Hayatta pozitif şeylere odaklanır ve genellikle bir idealisttir. Olumlu bir enerji yayabilir ve çevresindeki insanları motive edebilir. Yay burcuna sahip kişiler bağımsızlığına önem verir ve kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Özgürlüğüne düşkündür ve kendi başına kararlar almayı tercih eder. Yükselen burç ile birlikte ele alındığında ise bu özellikler kendini daha fazla gösterebileceği gibi bu durumu yumuşatabilir. İşte, 3 Aralık burcu özellikleri:

  • Yay burcu insanları son derece eğlenceli ve esprilidir.

  • Bağımsız, özgür, hareketlidir. Aynı zamanda, güçlü bir güdüye sahiptir.

  • Büyük bir canlılık ve şevkle donatılmış Yay, hareketsiz kalmaktan çok sıkılır ve her zaman yeni bir maceraya hazırdır.

  • Büyük mizah anlayışı vardır

  • İçtendirler

  • Fanatik duygular beslerler

  • Eğlencelidir

  • Esprilidir

3 Aralık Burcu Erkeği

Bu burcun altında doğan erkekler, meraklı, samimi ve biraz fevri olmak üzere çok belirgin bir kişiliğe sahiptir. Neşeli ve idealist olmaları, güçlü bir adalet duygusuna sahip olmaları ile tanınırlar. 3 Aralık burcu erkeği yani Yay burcu erkeği için adalet vazgeçilmez bir şeydir ve kocaman bir kalbe sahiptirler, bu yüzden çok iyi arkadaş ve hayat arkadaşı olarak kabul edilirler. Onlar özgürlüğün sadık savunucularıdır ve genellikle bağlara alerjileri vardır. Ama bir kez karar verdiklerinde, ilişkilerinde her şeylerini verirler.

En kötü kusurları, pek diplomatik olmamalarıdır. Bir şeyler söylerken incelikleri yoktur ve beyaz yalanların herhangi bir işe yaradığına inanmakta zorlanırlar. Öte yandan, seyahat etmeyi severler ve çok düşüncelidirler. Yay burcu erkeği iyi arkadaştır, içtendir, akıllıdır, neşelidir.


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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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